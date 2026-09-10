Dia do Brigadeiro: fuja do tradicional com uma receita diferentona

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Dia do Brigadeiro, celebrado nesta quinta-feira (10/9), é a oportunidade perfeita para inovar e ir além da receita tradicional. Para quem ama o doce mais popular do Brasil, mas busca uma nova experiência de sabor, uma versão que mistura a cremosidade clássica com a crocância do amendoim pode ser a escolha ideal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Uma opção criativa é preparar um brigadeiro crocante de amendoim com paçoca, unindo dois ícones do paladar brasileiro em uma sobremesa única. A proposta combina a base do brigadeiro com um crocante preparado com amendoim, finalizado com paçoca esfarelada.

Leia Mais

A receita divulgada pela Santa Helena Alimentos é simples e o resultado é um doce com diferentes texturas, ideal para surpreender a família e os amigos na comemoração da data. Confira o passo a passo completo para preparar essa delícia em casa.

Brigadeiro crocante de amendoim com paçoca

Brigadeiros crocantes de amendoim com paçoca: uma receita para inovar no Dia do Brigadeiro e surpreender a todosSanta Helena Alimentos

Ingredientes do crocante:

150 g de amendoim torrado sem pele

250 g de açúcar

1 colher (sopa) de manteiga

1 colher (chá) de bicarbonato de sódio

Ingredientes do brigadeiro:

1 lata ou caixa de leite condensado (395 g)

1/2 caixa de creme de leite (100 g)

1 colher (sopa) de manteiga

Paçoca esfarelada para finalizar

Modo de preparo:

Comece pelo crocante: derreta o açúcar em uma panela até formar um caramelo de cor âmbar. Com o caramelo pronto, acrescente a manteiga, o bicarbonato de sódio e o amendoim. Misture bem. Despeje a mistura em uma assadeira untada, espalhe de maneira uniforme e deixe esfriar completamente. Quando o crocante estiver frio e rígido, triture-o em pedaços menores e reserve. Agora, prepare o brigadeiro: em outra panela, coloque o leite condensado, o creme de leite e a manteiga. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sem parar, até a mistura desgrudar do fundo da panela, atingindo o ponto de enrolar. Desligue o fogo, adicione o crocante triturado e mexa até que ele se incorpore totalmente à massa do brigadeiro. Transfira a massa para um prato untado, cubra com plástico filme em contato e leve para esfriar. Com a massa fria, faça bolinhas com as mãos untadas e passe-as na paçoca esfarelada. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Aproveite o Dia do Brigadeiro para experimentar essa combinação deliciosa e surpreender quem você ama!