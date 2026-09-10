Dia do Brigadeiro: fuja do tradicional com uma receita diferentona
Aprenda o passo a passo de um brigadeiro crocante de amendoim com Paçoquita e surpreenda a todos com uma versão irresistível do doce clássico
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O Dia do Brigadeiro, celebrado nesta quinta-feira (10/9), é a oportunidade perfeita para inovar e ir além da receita tradicional. Para quem ama o doce mais popular do Brasil, mas busca uma nova experiência de sabor, uma versão que mistura a cremosidade clássica com a crocância do amendoim pode ser a escolha ideal.
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Uma opção criativa é preparar um brigadeiro crocante de amendoim com paçoca, unindo dois ícones do paladar brasileiro em uma sobremesa única. A proposta combina a base do brigadeiro com um crocante preparado com amendoim, finalizado com paçoca esfarelada.
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A receita divulgada pela Santa Helena Alimentos é simples e o resultado é um doce com diferentes texturas, ideal para surpreender a família e os amigos na comemoração da data. Confira o passo a passo completo para preparar essa delícia em casa.
Brigadeiro crocante de amendoim com paçoca
Ingredientes do crocante:
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150 g de amendoim torrado sem pele
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250 g de açúcar
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1 colher (sopa) de manteiga
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1 colher (chá) de bicarbonato de sódio
Ingredientes do brigadeiro:
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1 lata ou caixa de leite condensado (395 g)
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1/2 caixa de creme de leite (100 g)
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1 colher (sopa) de manteiga
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Paçoca esfarelada para finalizar
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Modo de preparo:
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Comece pelo crocante: derreta o açúcar em uma panela até formar um caramelo de cor âmbar.
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Com o caramelo pronto, acrescente a manteiga, o bicarbonato de sódio e o amendoim. Misture bem.
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Despeje a mistura em uma assadeira untada, espalhe de maneira uniforme e deixe esfriar completamente.
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Quando o crocante estiver frio e rígido, triture-o em pedaços menores e reserve.
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Agora, prepare o brigadeiro: em outra panela, coloque o leite condensado, o creme de leite e a manteiga.
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Cozinhe em fogo baixo, mexendo sem parar, até a mistura desgrudar do fundo da panela, atingindo o ponto de enrolar.
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Desligue o fogo, adicione o crocante triturado e mexa até que ele se incorpore totalmente à massa do brigadeiro.
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Transfira a massa para um prato untado, cubra com plástico filme em contato e leve para esfriar.
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Com a massa fria, faça bolinhas com as mãos untadas e passe-as na paçoca esfarelada.
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Aproveite o Dia do Brigadeiro para experimentar essa combinação deliciosa e surpreender quem você ama!