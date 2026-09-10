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CREMOSIDADE E CROCÂNCIA

Dia do Brigadeiro: fuja do tradicional com uma receita diferentona

Aprenda o passo a passo de um brigadeiro crocante de amendoim com Paçoquita e surpreenda a todos com uma versão irresistível do doce clássico

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
10/09/2026 10:08 - atualizado em 10/09/2026 10:28

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Dia do Brigadeiro: fuja do tradicional com uma receita diferentona
A receita de brigadeiro crocante com amendoim e paçoca é perfeita para celebrar o Dia do Brigadeiro crédito: Chocolate Lab/Divulgação

O Dia do Brigadeiro, celebrado nesta quinta-feira (10/9), é a oportunidade perfeita para inovar e ir além da receita tradicional. Para quem ama o doce mais popular do Brasil, mas busca uma nova experiência de sabor, uma versão que mistura a cremosidade clássica com a crocância do amendoim pode ser a escolha ideal.

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Uma opção criativa é preparar um brigadeiro crocante de amendoim com paçoca, unindo dois ícones do paladar brasileiro em uma sobremesa única. A proposta combina a base do brigadeiro com um crocante preparado com amendoim, finalizado com paçoca esfarelada.

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A receita divulgada pela Santa Helena Alimentos é simples e o resultado é um doce com diferentes texturas, ideal para surpreender a família e os amigos na comemoração da data. Confira o passo a passo completo para preparar essa delícia em casa.

Brigadeiro crocante de amendoim com paçoca

Brigadeiros crocantes de amendoim em prato branco, com saco amarelo desfocado ao fundo
Brigadeiros crocantes de amendoim com paçoca: uma receita para inovar no Dia do Brigadeiro e surpreender a todosSanta Helena Alimentos

Ingredientes do crocante:

  • 150 g de amendoim torrado sem pele

  • 250 g de açúcar

  • 1 colher (sopa) de manteiga

  • 1 colher (chá) de bicarbonato de sódio

Ingredientes do brigadeiro:

  • 1 lata ou caixa de leite condensado (395 g)

  • 1/2 caixa de creme de leite (100 g)

  • 1 colher (sopa) de manteiga

  • Paçoca esfarelada para finalizar

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Modo de preparo:

  1. Comece pelo crocante: derreta o açúcar em uma panela até formar um caramelo de cor âmbar.

  2. Com o caramelo pronto, acrescente a manteiga, o bicarbonato de sódio e o amendoim. Misture bem.

  3. Despeje a mistura em uma assadeira untada, espalhe de maneira uniforme e deixe esfriar completamente.

  4. Quando o crocante estiver frio e rígido, triture-o em pedaços menores e reserve.

  5. Agora, prepare o brigadeiro: em outra panela, coloque o leite condensado, o creme de leite e a manteiga.

  6. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sem parar, até a mistura desgrudar do fundo da panela, atingindo o ponto de enrolar.

  7. Desligue o fogo, adicione o crocante triturado e mexa até que ele se incorpore totalmente à massa do brigadeiro.

  8. Transfira a massa para um prato untado, cubra com plástico filme em contato e leve para esfriar.

  9. Com a massa fria, faça bolinhas com as mãos untadas e passe-as na paçoca esfarelada.

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Aproveite o Dia do Brigadeiro para experimentar essa combinação deliciosa e surpreender quem você ama!

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