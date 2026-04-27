Como fazer sonho de padaria usando bisnaguinha
Aprenda a transformar o pãozinho do café da manhã em um doce incrível; uma sobremesa prática, rápida e que usa ingredientes que você já tem em casa
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É possível transformar a bisnaguinha do café da manhã em uma versão prática e irresistível do clássico sonho de padaria. A receita divulgada pela margarina Claybom Cremosa sem sal utiliza ingredientes que você provavelmente já tem em casa e rende cerca de 15 unidades.
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O tempo de preparo é de 20 minutos, com mais uma hora para refrigeração do creme e 30 minutos para a finalização do doce.
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Ingredientes
Creme de confeiteiro:
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3 gemas (60g)
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2 colheres (sopa) de amido de milho (25g)
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4 colheres (sopa) de açúcar (60g)
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2 xícaras (chá) de leite (480ml)
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1 colher (chá) de essência ou extrato de baunilha (5ml)
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2 colheres (sopa) de margarina (20g)
Finalização:
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1 pacote de pão tipo bisnaguinha (cerca de 300g)
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Óleo suficiente para fritar
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Açúcar para polvilhar
Modo de preparo
Creme de confeiteiro:
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Em uma tigela, misture as gemas, o amido de milho e metade do açúcar com um batedor de arame até a mistura ficar lisa.
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Leve ao fogo médio uma panela com o leite, a essência de baunilha e a outra metade do açúcar.
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Quando o leite começar a ferver, abaixe o fogo. Adicione, aos poucos, metade do leite quente à mistura de gemas, mexendo bem para não talhar.
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Transfira a mistura de leite e gemas de volta para a panela. Cozinhe em fogo baixo, mexendo constantemente com o batedor de arame até o creme engrossar.
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Desligue o fogo e incorpore a margarina.
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Passe o creme ainda quente para uma tigela e cubra com filme plástico encostado na superfície para não criar película. Leve à geladeira por no mínimo uma hora.
Finalização:
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Aqueça o óleo em uma panela média e frite as bisnaguinhas até que fiquem bem douradas.
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Retire os pãezinhos e escorra o excesso de óleo em papel-toalha. Em seguida, polvilhe o açúcar sobre eles.
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Corte cada bisnaguinha ao meio e recheie com o creme de confeiteiro já frio. Sirva a seguir.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.