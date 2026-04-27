Como fazer sonho de padaria usando bisnaguinha

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

É possível transformar a bisnaguinha do café da manhã em uma versão prática e irresistível do clássico sonho de padaria. A receita divulgada pela margarina Claybom Cremosa sem sal utiliza ingredientes que você provavelmente já tem em casa e rende cerca de 15 unidades.

O tempo de preparo é de 20 minutos, com mais uma hora para refrigeração do creme e 30 minutos para a finalização do doce.

Leia Mais

Ingredientes

Creme de confeiteiro:

3 gemas (60g)

2 colheres (sopa) de amido de milho (25g)

4 colheres (sopa) de açúcar (60g)

2 xícaras (chá) de leite (480ml)

1 colher (chá) de essência ou extrato de baunilha (5ml)

2 colheres (sopa) de margarina (20g)

Finalização:

1 pacote de pão tipo bisnaguinha (cerca de 300g)

Óleo suficiente para fritar

Açúcar para polvilhar

Modo de preparo

Creme de confeiteiro:

Em uma tigela, misture as gemas, o amido de milho e metade do açúcar com um batedor de arame até a mistura ficar lisa. Leve ao fogo médio uma panela com o leite, a essência de baunilha e a outra metade do açúcar. Quando o leite começar a ferver, abaixe o fogo. Adicione, aos poucos, metade do leite quente à mistura de gemas, mexendo bem para não talhar. Transfira a mistura de leite e gemas de volta para a panela. Cozinhe em fogo baixo, mexendo constantemente com o batedor de arame até o creme engrossar. Desligue o fogo e incorpore a margarina. Passe o creme ainda quente para uma tigela e cubra com filme plástico encostado na superfície para não criar película. Leve à geladeira por no mínimo uma hora.

Finalização:

Aqueça o óleo em uma panela média e frite as bisnaguinhas até que fiquem bem douradas. Retire os pãezinhos e escorra o excesso de óleo em papel-toalha. Em seguida, polvilhe o açúcar sobre eles. Corte cada bisnaguinha ao meio e recheie com o creme de confeiteiro já frio. Sirva a seguir. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.