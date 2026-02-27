Frente fria à vista: 3 receitas de caldos fáceis para aquecer a noite
Nada melhor do que uma comida quente para os dias de chuva; aprenda a fazer pratos deliciosos e reconfortantes que ficam prontos em menos de uma hora
A frente fria que avança sobre diversas regiões do Brasil derruba as temperaturas e traz chuva, criando o cenário perfeito para uma refeição quente e acolhedora. Para quem busca praticidade sem abrir mão do sabor, a boa notícia é que é possível preparar pratos deliciosos em menos de uma hora, ideais para aquecer o corpo e a alma.
Deixar a cozinha arrumada rapidamente também faz parte do plano. Por isso, a maioria dessas receitas exige poucos utensílios e ingredientes fáceis de encontrar. Elas são perfeitas para um jantar rápido durante a semana ou receber amigos de última hora em uma noite mais amena.
Para ajudar nessa tarefa, a reportagem separou opções de caldos e cremes que combinam preparo simples com um resultado incrível.
3 caldos rápidos para noites frias
Com a queda das temperaturas, os caldos ganham espaço à mesa como opções práticas, nutritivas e reconfortantes. Versáteis, eles combinam ingredientes simples e acessíveis com preparo descomplicado, resultando em pratos que aquecem sem pesar.
Do clássico caldo verde ao delicado creme de mandioquinha e à combinação aromática de abóbora com gengibre, essas receitas são ideais para preparar em maior quantidade e consumir ao longo da semana.
Caldo verde (tradicional)
Ingredientes
-
4 batatas médias descascadas e picadas
-
1 litro de água
-
1 tablete de caldo de legumes (opcional)
-
1 maço de couve fatiada bem fina
-
1 linguiça calabresa em rodelas
-
2 colheres (sopa) de azeite
-
2 dentes de alho picados
-
sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo
-
Cozinhe as batatas na água até ficarem bem macias. Bata no liquidificador com a própria água do cozimento até formar um creme liso e reserve;
-
Em uma panela, aqueça o azeite e frite a linguiça até dourar, acrescente o alho e refogue rapidamente;
-
Despeje o creme de batata na panela, ajuste o sal e a pimenta e deixe ferver por alguns minutos;
-
Finalize com a couve fatiada e cozinhe por mais 3 a 5 minutos, apenas até murchar, sirva quente.
Creme de mandioquinha
Ingredientes
-
500 g de mandioquinha (batata-baroa) descascada e picada;
-
1 litro de água ou caldo de legumes;
-
1/2 cebola picada;
-
1 colher (sopa) de manteiga ou azeite;
-
sal e pimenta-do-reino a gosto;
-
1/2 caixa de creme de leite (opcional, para mais cremosidade);
-
carne seca desfiada (opcional para servir).
Modo de preparo
-
Cozinhe a mandioquinha na água ou caldo até ficar bem macia;
-
Bata no liquidificador até obter um creme homogêneo;
-
Em uma panela, refogue a cebola na manteiga até ficar transparente. acrescente o creme batido, tempere com sal e pimenta e deixe cozinhar por alguns minutos, mexendo para engrossar;
-
Se desejar mais cremosidade, adicione o creme de leite e misture bem. sirva puro ou finalize com carne seca desfiada por cima.
Caldo de abóbora com gengibre
Ingredientes
-
500 g de abóbora (cabotiá ou moranga) em cubos;
-
1 litro de água ou caldo de legumes;
-
1 colher (sopa) de azeite;
-
1/2 cebola picada;
-
1 colher (chá) de gengibre fresco ralado;
-
sal e pimenta-do-reino a gosto;
-
cheiro-verde ou salsinha para finalizar (opcional).
Modo de preparo
-
Refogue a cebola no azeite até ficar macia, acrescente a abóbora e o gengibre e misture bem;
-
Adicione a água ou caldo e cozinhe até a abóbora ficar bem macia, bata tudo no liquidificador até formar um creme liso;
-
Volte à panela, ajuste o sal e a pimenta e deixe ferver por mais alguns minutos;
-
Sirva quente, finalizado com cheiro-verde, se desejar.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.