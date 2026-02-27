Assine
overlay
Início Degusta
RECEITAS QUENTES

Frente fria à vista: 3 receitas de caldos fáceis para aquecer a noite

Nada melhor do que uma comida quente para os dias de chuva; aprenda a fazer pratos deliciosos e reconfortantes que ficam prontos em menos de uma hora

Publicidade
Carregando...
Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
27/02/2026 15:38 - atualizado em 27/02/2026 15:47

compartilhe

SIGA
x
Frente fria à vista: 3 receitas de caldos fáceis para aquecer a noite
Sistemas de inteligência artificial processam e exibem dados, refletindo o cenário de inovação das ferramentas como ChatGPT e Claude crédito: iStock

A frente fria que avança sobre diversas regiões do Brasil derruba as temperaturas e traz chuva, criando o cenário perfeito para uma refeição quente e acolhedora. Para quem busca praticidade sem abrir mão do sabor, a boa notícia é que é possível preparar pratos deliciosos em menos de uma hora, ideais para aquecer o corpo e a alma.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Deixar a cozinha arrumada rapidamente também faz parte do plano. Por isso, a maioria dessas receitas exige poucos utensílios e ingredientes fáceis de encontrar. Elas são perfeitas para um jantar rápido durante a semana ou receber amigos de última hora em uma noite mais amena.

Leia Mais

Para ajudar nessa tarefa, a reportagem separou opções de caldos e cremes que combinam preparo simples com um resultado incrível.

3 caldos rápidos para noites frias

Com a queda das temperaturas, os caldos ganham espaço à mesa como opções práticas, nutritivas e reconfortantes. Versáteis, eles combinam ingredientes simples e acessíveis com preparo descomplicado, resultando em pratos que aquecem sem pesar.

Do clássico caldo verde ao delicado creme de mandioquinha e à combinação aromática de abóbora com gengibre, essas receitas são ideais para preparar em maior quantidade e consumir ao longo da semana.

Caldo verde (tradicional)

Ingredientes

  • 4 batatas médias descascadas e picadas

  • 1 litro de água

  • 1 tablete de caldo de legumes (opcional)

  • 1 maço de couve fatiada bem fina

  • 1 linguiça calabresa em rodelas

  • 2 colheres (sopa) de azeite

  • 2 dentes de alho picados

  • sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

  1. Cozinhe as batatas na água até ficarem bem macias. Bata no liquidificador com a própria água do cozimento até formar um creme liso e reserve;

  2. Em uma panela, aqueça o azeite e frite a linguiça até dourar, acrescente o alho e refogue rapidamente;

  3. Despeje o creme de batata na panela, ajuste o sal e a pimenta e deixe ferver por alguns minutos;

  4. Finalize com a couve fatiada e cozinhe por mais 3 a 5 minutos, apenas até murchar, sirva quente.

Creme de mandioquinha

Ingredientes

  • 500 g de mandioquinha (batata-baroa) descascada e picada;

  • 1 litro de água ou caldo de legumes;

  • 1/2 cebola picada;

  • 1 colher (sopa) de manteiga ou azeite;

  • sal e pimenta-do-reino a gosto;

  • 1/2 caixa de creme de leite (opcional, para mais cremosidade);

  • carne seca desfiada (opcional para servir).

Modo de preparo

  1. Cozinhe a mandioquinha na água ou caldo até ficar bem macia;

  2. Bata no liquidificador até obter um creme homogêneo;

  3. Em uma panela, refogue a cebola na manteiga até ficar transparente. acrescente o creme batido, tempere com sal e pimenta e deixe cozinhar por alguns minutos, mexendo para engrossar;

  4. Se desejar mais cremosidade, adicione o creme de leite e misture bem. sirva puro ou finalize com carne seca desfiada por cima.

Caldo de abóbora com gengibre

Ingredientes

  • 500 g de abóbora (cabotiá ou moranga) em cubos;

  • 1 litro de água ou caldo de legumes;

  • 1 colher (sopa) de azeite;

  • 1/2 cebola picada;

  • 1 colher (chá) de gengibre fresco ralado;

  • sal e pimenta-do-reino a gosto;

  • cheiro-verde ou salsinha para finalizar (opcional).

Modo de preparo

  1. Refogue a cebola no azeite até ficar macia, acrescente a abóbora e o gengibre e misture bem;

  2. Adicione a água ou caldo e cozinhe até a abóbora ficar bem macia, bata tudo no liquidificador até formar um creme liso;

  3. Volte à panela, ajuste o sal e a pimenta e deixe ferver por mais alguns minutos;

  4. Sirva quente, finalizado com cheiro-verde, se desejar.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

caldos legumes receitas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay