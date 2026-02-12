Se você gosta de brigadeiro com sabores diferentes, vai querer essa receita

Formada em jornalismo pela PUC Minas. Começou como estagiária nos Diários Associados e teve passagens por editorias como Polícia, Saúde, Imóveis, Negócios e Emprego. Hoje é especializada em gastronomia e também escreve sobre moda

Os brasileiros sempre dão um jeito de inovar nas receitas. Com o brigadeiro, não é diferente. O doce originalmente à base de cacau, leite condensado e manteiga já ganhou os mais diversos sabores, da paçoca ao milho, passando por limão, churros, castanha e por aí vai... E brigadeiro de capim-santo, já ouviu falar?

Morena Leite, chef de São Paulo que cresceu na Bahia, teve essa ideia depois que voltou de Paris, onde se formou em gastronomia na Le Cordon Bleu. A erva deu origem ao nome do restaurante fundado pelos seus pais, em 1985, em Trancoso, justamente porque era encontrado em abundância no quintal do imóvel. A partir disso, a filha dos fundadores decidiu infusionar as folhas compridas no leite. Com o tempo, o brigadeiro de capim-santo ganhou status de assinatura do negócio da família.

A boa notícia é que agora você encontra o doce no bufê do Comidaria Oiticica, um dos restaurantes do Inhotim, em Brumadinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele fica disponível em uma cumbuca e é vendido no quilo (a partir de R$ 122). A chef assumiu três operações gastronômicas do museu: além do bufê, serão reinaugurados o restaurante Tamboril (com serviço à la carte) e o Café das Flores (com lanches rápidos).

Aproveite para aprender a receita, que é bem simples, e tenha a experiência de comer um brigadeiro, leve, refrescante e com um toque cítrico.

Anote a receita: Brigadeiro de capim-santo

Ingredientes

50g de folhas de capim-santo;

100ml de leite;

1 lata de leite condensado;

1 colher de chá de manteiga

Modo de fazer