CAPIM-SANTO

Se você gosta de brigadeiro com sabores diferentes, vai querer essa receita

Morena Leite, chef de São Paulo que cresceu na Bahia, teve essa ideia depois que voltou de Paris, onde se formou em gastronomia na Le Cordon Bleu

12/02/2026 02:00

O uso do capim-santo resulta em um brigadeiro leve, refrescante e cítrico
Os brasileiros sempre dão um jeito de inovar nas receitas. Com o brigadeiro, não é diferente. O doce originalmente à base de cacau, leite condensado e manteiga já ganhou os mais diversos sabores, da paçoca ao milho, passando por limão, churros, castanha e por aí vai... E brigadeiro de capim-santo, já ouviu falar?

Morena Leite, chef de São Paulo que cresceu na Bahia, teve essa ideia depois que voltou de Paris, onde se formou em gastronomia na Le Cordon Bleu. A erva deu origem ao nome do restaurante fundado pelos seus pais, em 1985, em Trancoso, justamente porque era encontrado em abundância no quintal do imóvel. A partir disso, a filha dos fundadores decidiu infusionar as folhas compridas no leite. Com o tempo, o brigadeiro de capim-santo ganhou status de assinatura do negócio da família.

A boa notícia é que agora você encontra o doce no bufê do Comidaria Oiticica, um dos restaurantes do Inhotim, em Brumadinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele fica disponível em uma cumbuca e é vendido no quilo (a partir de R$ 122). A chef assumiu três operações gastronômicas do museu: além do bufê, serão reinaugurados o restaurante Tamboril (com serviço à la carte) e o Café das Flores (com lanches rápidos).

Aproveite para aprender a receita, que é bem simples, e tenha a experiência de comer um brigadeiro, leve, refrescante e com um toque cítrico.

Anote a receita: Brigadeiro de capim-santo

Ingredientes

  • 50g de folhas de capim-santo;
  • 100ml de leite;
  • 1 lata de leite condensado;
  • 1 colher de chá de manteiga

Modo de fazer

  • Corte as folhas de capim-santo em pedaços pequenos e bata no liquidificador com o leite até que a mistura fique verde.
  • Coe em uma peneira fina e adicione o leite condensado e a manteiga.
  • Leve a mistura ao fogo médio, mexendo constantemente, até soltar do fundo da panela (aproximadamente 15 minutos).
  • Deixe esfriar, enrole e passe no açúcar ou granulado de sua preferência.

