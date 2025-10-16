Confeiteira belo-horizontina ensina receita de brigadeiro vegano; confira
Débora Vieira é fundadora da Chocolate Lab, confeitaria vegana referência em Belo Horizonte
O brigadeiro é uma verdadeira paixão nacional. Para que veganos, intolerantes à lactose ou mesmo alérgicos ao leite possam também se deliciar com esse doce, Débora Vieira, confeiteira fundadora da Chocolate Lab, confeitaria vegana no Bairro Floresta, Região Leste da capital mineira, criou uma receita de leite condensado de castanha de caju.
Em entrevista ao Estado de Minas, ela compartilhou essa receita de sucesso. Confira:
Brigadeiro vegano da Chocolate Lab
Ingredientes
- 200g de castanha de caju crua;
- 150g de açúcar demerara (ou algum adoçante culinário de sua preferência);
- Água (quanto baste);
- 150g de chocolate em barra vegano;
- 5g de cacau em pó;
- Granulado de chocolate.
Modo de fazer
- Para o leite condensado, deixe as castanhas de molho por pelo menos 4 horas.
- Descarte a água do molho, lave as castanhas e coloque-as no liquidificador.
- Adicione água filtrada até cobri-las.
- Bata até obter uma mistura cremosa e lisa.
- Caso seu liquidificador não seja suficientemente potente, bata o quanto conseguir e coe a mistura, reservando o resíduo (para fazer cookies, por exemplo).
- Leve o creme ao fogo baixo com o açúcar.
- Mexa ininterruptamente, até alcançar uma mistura espessa (aproximadamente 30-35 minutos).
- A temperatura de referência são 80°C.Transfira para uma tigela, cubra com plástico filme em contato e armazene em geladeira.
- Para o brigadeiro, pique o chocolate meio amargo em pedaços pequenos.
- Peneire o cacau.
- Leve à panela o leite condensado, o chocolate picado e o cacau peneirado.
- Ligue em fogo médio e mexa de modo constante, até que a espátula abra um caminho que permita ver o fundo da panela (temperatura de 93°C).
- Desligue o fogo, transfira para uma tigela, cubra com plástico filme e leve à geladeira por aproximadamente 12 horas, até que esteja firme para ser boleado.
- Boleie em bolinhas de aproximadamente 15g e passe no chocolate granulado.
*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima