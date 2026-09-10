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SABOR E HISTÓRIA

A jornada do brigadeiro: de campanha política a símbolo do Brasil

Entenda a curiosa história por trás do doce de chocolate e como ele se tornou um ícone indispensável na cultura e nas festas brasileiras

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Repórter
10/09/2026 11:44 - atualizado em 10/09/2026 11:44

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A jornada do brigadeiro: de campanha política a símbolo do Brasil
Doce ícone da confeitaria brasileira, o brigadeiro teve sua origem em uma campanha presidencial histórica crédito: Pixabay

Presente em praticamente todas as festas de aniversário, casamentos e comemorações, o brigadeiro é um verdadeiro patrimônio afetivo do Brasil. O que muitos não imaginam é que a origem desse doce icônico, feito com leite condensado e chocolate, não está em um antigo livro de receitas de família, mas sim em uma acirrada campanha política.

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A história nos leva à eleição presidencial de 1945. Marcada por ser a primeira realizada após o fim da ditadura do Estado Novo, foi também a primeira disputa presidencial em um contexto democrático com ampla participação feminina, um direito que havia sido conquistado no Brasil em 1932. Um dos principais candidatos era o Brigadeiro Eduardo Gomes, militar da Aeronáutica e membro da União Democrática Nacional (UDN).

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A campanha do candidato

Com uma aparência distinta e a fama de solteiro cobiçado, Eduardo Gomes rapidamente conquistou um grande eleitorado feminino. Suas apoiadoras, em busca de formas criativas para arrecadar fundos e promover a candidatura, criaram um doce para vender em comícios. Embora existam várias versões sobre a autoria, muitas fontes creditam a criação a Heloísa Nabuco de Oliveira, de uma tradicional família carioca.

A receita era uma adaptação criativa ao contexto de escassez do pós-Segunda Guerra Mundial. Ingredientes como leite fresco e açúcar eram difíceis de encontrar, então a solução foi usar leite condensado, manteiga e chocolate em pó. O resultado foi uma guloseima prática e deliciosa que rapidamente caiu no gosto popular.

Inicialmente, era vendido como o "doce do Brigadeiro". Com o tempo, o nome foi encurtado, e a guloseima passou a ser conhecida apenas como brigadeiro. Em algumas regiões, como no Rio Grande do Sul, o doce ainda é chamado de "negrinho", um nome de origem mais antiga e que, embora historicamente relevante, é visto com sensibilidade por parte da sociedade contemporânea.

Um legado mais doce que a vitória

Apesar do sucesso do doce e do engajamento de seus eleitores, o Brigadeiro Eduardo Gomes não venceu a eleição. Ele foi derrotado nas urnas pelo General Eurico Gaspar Dutra. No entanto, se o candidato perdeu a presidência, sua campanha deixou um legado muito mais duradouro e saboroso para a cultura brasileira.

A popularidade do brigadeiro explodiu. A facilidade no preparo e o sabor inconfundível fizeram com que ele deixasse de ser um item de campanha para se tornar presença obrigatória em qualquer celebração. O doce se espalhou por todo o país, ganhando diferentes versões e se adaptando aos gostos regionais, mas sem nunca perder sua essência.

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Hoje, o brigadeiro é mais do que uma receita; é um símbolo de união, alegria e celebração. A trajetória curiosa do doce que nasceu em meio a discursos e disputas políticas mostra como a cultura popular é capaz de transformar e ressignificar elementos da história, criando tradições que atravessam gerações.

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