Assine
overlay
Início Cultura
Cultura

Jão anuncia turnê do disco 'Memórias Póstumas', com shows em cinco capitais

Turnê acontece em 2026 e passa por cinco capitais incluindo Belo Horizonte; em 2027 o cantor chega a Portugal

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
28/09/2026 17:39

compartilhe

×
No mesmo dia, Jão fará uma apresentação gratuita para divulgar o novo trabalho no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Com expectativa de público de 15 mil pessoas, o evento contará com uma estrutura de palco de mais de 30 metros de altura. Segundo rumores, o cantor também prepara um grande show no Nubank Parque para setembro de 2026.
Jão anuncia turnê depois de bater recorde de público no Nubank Parque na última sexta-feira (25/9) crédito: Reprodução Youtube

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) — O cantor Jão anunciou nesta segunda-feira (28/9) a turnê de seu quinto álbum de estúdio, "Memórias Póstumas".

Fique por dentro das notícias que importam para você!


 


A série de shows começa em 31 de outubro, no Rio de Janeiro, e passa por Belo Horizonte, em 21 de novembro, Recife, em 28 de novembro, e Brasília, em 12 de dezembro, antes de retornar a São Paulo em 27 de março de 2027.


 


Leia Mais







O anúncio ocorre três dias após o cantor reunir 60 mil pessoas em São Paulo, em seu retorno aos palcos depois de mais de um ano afastado. O período foi marcado pela morte de seu pai, que inspirou o novo disco, e por um afastamento das redes sociais. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


A pré-venda para clientes Itaú começa em 29 de setembro, às 10h, para clientes Private Bank e Personnalité, e em 30 de setembro, no mesmo horário, para os demais clientes do banco. A venda geral será aberta em 1º de outubro, às 10h, pela Eventim, com desconto de 30% para compras de clientes Itaú com cartões de crédito durante o período de pré-venda.


Tópicos relacionados:

cantor capitais disco jao recife show turne

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay