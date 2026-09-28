Jão anuncia turnê do disco 'Memórias Póstumas', com shows em cinco capitais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) — O cantor Jão anunciou nesta segunda-feira (28/9) a turnê de seu quinto álbum de estúdio, "Memórias Póstumas".

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A série de shows começa em 31 de outubro, no Rio de Janeiro, e passa por Belo Horizonte, em 21 de novembro, Recife, em 28 de novembro, e Brasília, em 12 de dezembro, antes de retornar a São Paulo em 27 de março de 2027.

O anúncio ocorre três dias após o cantor reunir 60 mil pessoas em São Paulo, em seu retorno aos palcos depois de mais de um ano afastado. O período foi marcado pela morte de seu pai, que inspirou o novo disco, e por um afastamento das redes sociais.



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A pré-venda para clientes Itaú começa em 29 de setembro, às 10h, para clientes Private Bank e Personnalité, e em 30 de setembro, no mesmo horário, para os demais clientes do banco. A venda geral será aberta em 1º de outubro, às 10h, pela Eventim, com desconto de 30% para compras de clientes Itaú com cartões de crédito durante o período de pré-venda.