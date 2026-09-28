Roque Santeiro volta à Globo: relembre a trama que parou o Brasil

Um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira está de volta à tela da TV Globo. A novela "Roque Santeiro" será a próxima atração da "Edição Especial", com reestreia marcada para 5 de outubro. Quatro décadas após sua exibição original, o público poderá rever a saga do falso santo que retorna e vira de cabeça para baixo a vida da cidade de Asa Branca.

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A história, criada por Dias Gomes e Aguinaldo Silva, se passa na fictícia cidade de Asa Branca, no Nordeste. O local prospera com base em uma mentira: Roque Santeiro, um modesto artesão, é venerado como um santo após ser dado como morto ao defender o povo do temido bandido Navalhada. Sua imagem milagrosa se torna a principal fonte de renda e poder na região.

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A tranquilidade de Asa Branca acaba quando, anos depois, Roque reaparece vivo. Seu retorno inesperado representa uma ameaça direta aos pilares da cidade, que construíram suas fortunas e influência sobre o mito do herói morto. A volta do santeiro coloca em xeque a autoridade do poderoso fazendeiro Sinhozinho Malta, do padre Hipólito, do prefeito Florindo Abelha e do comerciante Zé das Medalhas.

Personagens inesquecíveis e bordões

O enredo se tornou memorável não apenas pela crítica social, mas também por seus personagens cativantes. Sinhozinho Malta, com suas pulseiras de ouro e o bordão "tô certo ou tô errado?", e a extravagante Viúva Porcina (Regina Duarte), que se passava por noiva do santo, formaram um dos casais mais icônicos da televisão.

A história de "Roque Santeiro" é uma sátira à manipulação da fé e à corrupção política, temas que permanecem atuais. A produção original foi um fenômeno de audiência entre 1985 e 1986, com seu último capítulo paralisando o país.

Esta não é a primeira vez que a novela é reapresentada. Ela já foi ao ar no "Vale a Pena Ver de Novo" em 2000 e também foi exibida pelo canal Viva. Além disso, todos os capítulos estão disponíveis para assinantes no Globoplay. A nova reprise na "Edição Especial" ocupará a faixa que atualmente exibe "Além do Tempo".





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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima