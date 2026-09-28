Quem é a jovem de 20 anos apontada como affair de Cauã Reymond

Publicações em redes sociais levantaram suspeitas de um romance entre Pietra Cupello, de 20 anos, e o ator Cauã Reymond, de 46. Os dois compartilharam imagens em cenários idênticos durante uma viagem ao litoral da Bahia, mas nenhum deles se pronunciou sobre a relação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Nesta segunda-feira (28/9), a influenciadora publicou uma foto usando um biquíni fio-dental laranja em uma praia. Pouco tempo depois, o artista postou um vídeo gravado em um ambiente parecido, comentando sobre o local antes de mergulhar.

As pistas sobre a proximidade do possível casal começaram no domingo, quando ambos divulgaram imagens da vista de uma mesma piscina em uma hospedagem em Itacaré, na Bahia.

Na sequência dos registros, Reymond reforçou as semelhanças ao gravar um vídeo na área externa. "Acordei com desejo de nadar nessa piscina. São 50 metrinhos, bora", afirmou o ator na gravação.

Pietra divide sua rotina de estudante de Medicina com trabalhos de modelo e a atuação na internet, onde acumula cerca de 200 mil seguidores no Instagram. Em seu perfil, ela costuma publicar fotos de biquíni que atraem interações de figuras conhecidas.

Antes das especulações envolvendo Cauã Reymond, a jovem teve breves envolvimentos com o surfista Gabriel Medina e com o apresentador João Silva, filho de Faustão.

O artista viveu um relacionamento discreto com Luana Mandarino, ex-participante do programa "Rio Shore", da antiga MTV Brasil. O término dessa relação nunca foi comunicado publicamente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Prestes a interpretar novamente o personagem Jorginho em "Avenida Brasil 2", o ator não assume nenhum relacionamento desde 2023, quando encerrou o casamento com Mariana Goldfarb.