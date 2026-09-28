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Ana Castela assiste a show de Gustavo Mioto após término e momento repercute

Cantora prestigiou a apresentação do sertanejo e cantou sucessos na noite de encerramento de festival em Jaguariúna

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Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
28/09/2026 14:37 - atualizado em 28/09/2026 14:40

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Ana Castela assiste a show de Gustavo Mioto após término e momento repercute
Ana Castela assistiu a show do ex-namorado Gustavo Mioto no interior de São Paulo crédito: Tupi

A cantora Ana Castela, de 22 anos, acompanhou de perto e com bastante animação o show do ex-namorado Gustavo Mioto, de 29 anos, no sábado (26). A artista esteve presente na apresentação realizada durante a noite de encerramento do festival de rodeio de Jaguariúna.

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Conhecida pelo apelido de Boiadeira, ela cantou faixas de destaque do repertório do sertanejo, incluindo os sucessos "Solteiro Não Trai" e "Impressionando os Anjos".

Os dois mantiveram um relacionamento de idas e vindas iniciado em 2023, que chegou ao término definitivo em dezembro de 2024.

O último dia do evento no interior paulista também teve show de Luan Santana e reuniu diversas celebridades, além de registrar presenças de filhos de famosos, produções caprichadas e beijos entre os convidados.

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