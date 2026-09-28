Ana Castela assiste a show de Gustavo Mioto após término e momento repercute

A cantora Ana Castela, de 22 anos, acompanhou de perto e com bastante animação o show do ex-namorado Gustavo Mioto, de 29 anos, no sábado (26). A artista esteve presente na apresentação realizada durante a noite de encerramento do festival de rodeio de Jaguariúna.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Conhecida pelo apelido de Boiadeira, ela cantou faixas de destaque do repertório do sertanejo, incluindo os sucessos "Solteiro Não Trai" e "Impressionando os Anjos".

Os dois mantiveram um relacionamento de idas e vindas iniciado em 2023, que chegou ao término definitivo em dezembro de 2024.

O último dia do evento no interior paulista também teve show de Luan Santana e reuniu diversas celebridades, além de registrar presenças de filhos de famosos, produções caprichadas e beijos entre os convidados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



