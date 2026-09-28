CineBH anuncia vencedores da 20ª edição

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

A 20ª Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte (CineBH) anunciou, neste domingo (27/9), os vencedores das mostras Horizonte e Território. A cerimônia de encerramento ocorreu no Cine Theatro Brasil, no Centro de Belo Horizonte, e também marcou a divulgação dos projetos premiados no 17º Brasil CineMundi.

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Na Mostra Horizonte, o prêmio de melhor longa-metragem ficou com “Cuba y la noche”, de Sérgio Fernández Borrás, coprodução entre Cuba, Espanha e Colômbia. “Sabes de mim, agora esqueça”, de Denise Vieira, recebeu o destaque do júri, enquanto o Júri Jovem escolheu “Jankee”, da mexicana Yamel Thompson.

Já na Mostra Território, o vencedor foi “Nuestro cuerpo es una estrella que se expande”, da dupla mexicana Semillites Hernández Velasco e Tania Hernández Velasco. O brasileiro “Telúrica: a íntima utopia”, de Mariana Lacerda, recebeu destaque do júri. O Prêmio Abraccine foi para “La vida que vendrá”, da chilena Karin Cuyul, coprodução com a Colômbia.













No 17º Brasil CineMundi, encontro voltado ao desenvolvimento e à coprodução de projetos audiovisuais, o prêmio principal do júri oficial foi concedido a “Muganga”, dirigido por Rodrigo Ribeyro e produzido por Julia Alves.

Outros projetos também foram contemplados por parceiros do encontro. Entre eles estão “Bom retorno”, de Breno Alvarenga, premiado duas vezes na categoria Work in Progress; “Aña”, de Mariana Lacerda; “Primas”, de Bruno Gularte Barreto; “A luta que não pode parar”, de Ewerton Belico; e “Coração Americano”, de Aiano Bemfica.

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