Último fim de semana da 20ª CineBH e do 17º Brasil CineMundi

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

A 20ª edição da CineBH – Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte e o 17º Brasil CineMundi chegam à reta final neste fim de semana, ainda com muitas sessões de filmes e debates em diferentes espaços da cidade. Um diferencial, segundo Raquel Hallak, diretora da Universo Produção, responsável pela realização do evento, é a programação voltada para toda a família, especialmente com o Cine Petrobras na Praça, que promove a exibição de longas em telão montado na praça da Liberdade.

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O espaço terá, nesta sexta-feira (25/9), às 20h, uma sessão comentada de "Sexa", longa que marca a estreia de Glória Pires na direção. Ela, que também protagoniza a história, estará presente para um bate-papo com o público. "No sábado, a partir das 17h, tem apresentação circense com o Palhaço Alegria e a Mostrinha de Cinema, com exibição de curtas. Mais tarde, tem a pré-estreia mundial de 'Ana, en passant', um dos filmes mais aguardados, uma produção mineira que já foi projeto no Brasil Cinemundi", indica Raquel.

A programação de domingo na Praça da Liberdade conta com outras intervenções circenses e show de mágica, às 16h, e mais tarde, às 18h, com a exibição de "Folclórica", animação dirigida por Rodrigo Aragão, que sai de seu ambiente habitual – o dos filmes de terror – para dialogar com o público infanto-juvenil. A 20ª CineBH também oferece, neste fim de semana, diversas opções em salas de cinema, como o Cine Humberto Mauro, o Cine Santa Tereza e o Centro Cultural Minas Tênis, com diferentes classificações indicativas.



SESSÃO COMENTADA

Um dos destaques de hoje, no Cine Belas Artes, é a pré-estreia, em sessão comentada, pela Mostra Vertentes, do filme "Yellow cake", de Tiago Melo, estrelado por Renaje Faria e Tânia Maria. Outro é "Carta a un viejo master", da homenageada desta edição, Paz Encina, no Cine Humberto Mauro. Raquel chama a atenção, também, para a programação do Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil, que abriga, hoje, a mostra A Cidade em Movimento, dedicada à produção audiovisual de Belo Horizonte e Região Metropolitana.

Já pela Mostra Clássicos, será exibido, amanhã, no Teatro de Câmara, o filme "Dona Flor e seus dois maridos", que está completando 50 anos. A sessão, comentada, vai contar com a presença do diretor, Bruno Barreto, de membros da equipe e do crítico e pesquisador Pedro Butcher. O encerramento da 20ª CineBH, com o anúncio e a premiação dos filmes vencedores das mostras competitivas Horizonte e Territórios, bem como dos projetos aprovados do 17º Brasil CineMundi, será no domingo, às 20h, no mesmo local.

O fim de semana ainda reserva espaço para mais seis filmes das mostras competitivas, hoje e amanhã, no Cine Humberto Mauro. "A mostra Horizonte é dedicada a longas-metragens de estreia e a Territórios é para diretores que já têm pelo menos um filme lançado. Elas equivalem ao que são as mostras Aurora e Olhos Livres no Festival de Cinema de Tiradentes. É uma aposta que estamos fazendo no lançamento de novos talentos latino-americanos", pontua Raquel.



EXIBIÇÃO EM PELÍCULA

O mesmo Cine Humberto Mauro abriga, no domingo, às 17h30, a Mostra Retrospectiva 20 Anos, com a exibição em película do filme "Santiago", de João Moreira Salles, e o encerramento da Mostra Olhares das Argentinas, às 19h30, com "Caigan las rosas blancas!", de Albertina Carri. Amanhã, o público confere, pela mesma Mostra Olhares das Argentinas, "El príncipe de Nanawa", de Clarisa Navas, às 16h, e "Nuestra Tierra", novo trabalho de Lucrecia Martel, às 20h, ambos na sala 2 do Centro Cultural Minas Tênis.

Os títulos da Mostra Vertentes, que reúne filmes brasileiros em pré-estreias nacionais, estão concentrados no Cine Belas Artes. Além de "Yellow cake", a programação prevê a exibição, hoje, de "Entre o sucesso e a lama", de Cristiano Burlan; de "O filho da puta", de Erica Maradona, Tania Anaya, Otto Guerra e Sávio Leite, e "Fiz um foguete imaginando que você vinha", de Janaína Marques, amanhã; e de "Reparação", de Marcus Curvelo, e "Adulto/Homem", de Pedro Diógenes, no domingo.

Todos os longas da Vertentes serão exibidos em sessões comentadas, com as presenças dos respectivos diretores. O mesmo se aplica a diversos outros filmes espalhados pelas diferentes mostras da 20ª CineBH. "Quase todas as nossas sessões contam com a presença dos diretores, que vão conversar com o público. Esse é um dos diferenciais da CineBH, que não se limita a exibir os filmes, mas também gerar reflexão sobre o que está sendo apresentado. São mais de 200 convidados da indústria audiovisual de 15 países", diz Raquel.

“20ª CINEBH E 17º BRASIL CINEMUNDI”

Último fim de semana da , com exibições de filmes em diferentes espaços da cidade. A programação completa pode ser conferida no www.cinebh.com.br

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DEBATES E SEMINÁRIOS

O último fim de semana da 20ª CineBH e 17º Brasil CineMundi também vai contar com uma série de debates, mesas-redondas e painéis voltados para agentes do ecossistema da produção audiovisual e pessoas interessadas. Intitulado Seminário Internacional Entre Cinemas, esse recorte, pela primeira vez, integra as programações da CineBH e do Brasil CineMundi, com mais de 50 profissionais convidados. Raquel Hallak destaca, dentro desta programação, a roda de conversa "Mulheres no audiovisual: novas perspectivas, novas relações, novos caminhos", que será realizada amanhã, às 12h15, no 6º andar do Cine Theatro Brasil. Uma das participantes é a atriz, diretora e produtora Leandra Leal, que, no mesmo dia, às 20h, marca presença na sessão comentada de seu filme, "Nada a fazer", que será exibido no Cine Santa Tereza, pela Mostra Cinemundi.