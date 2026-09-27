Documentário questiona o poder de quem filma e de quem é filmado

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Uma jovem mexicana vai estudar cinema em Cuba. Na ilha, encontra um rapaz pescador por quem se apaixona e com quem vive bons momentos. O romance, no entanto, tem os dias contados, já que a moça precisa voltar para seu país.

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É, portanto, na tentativa de encapsular o tempo que viveu ao lado do jovem pescador que a cineasta Yamel Thompson constrói “Jankee”, filme que concorre na mostra Horizonte, da CineBH. O anúncio do vencedor será feito neste domingo (27/9).

“Jankee” marca a estreia da mexicana em longas. O nome do filme é o apelido de Jans Carlos Valladares, o jovem pescador cubano de 18 anos, que se encontra com Yamel, de 23. Depois do primeiro contato num porto de Havana, os dois passam a se ver com frequência. Ele se descobre apaixonado pela garota. E ela, apaixonada por filmá-lo.

Jans consente com a presença quase ininterrupta da câmera, condição para que Yamal permaneça em sua casa por dias seguidos. “Nunca perguntei se podia filmá-lo”, admite Yamel. Ainda assim, passa a registrá-lo dormindo na cama, deitado diante do ventilador e até em momentos íntimos. Acompanha-o na pesca e nas brincadeiras no mar.

O relacionamento vai se construindo aos poucos, mas também parece condicionado à presença da câmera. Yamel quer permanecer ao lado do rapaz, desde que possa transformar essa convivência em imagem. Contudo, questões éticas começam aparecer.

Jans é um garoto pobre e solitário, que admite estar apaixonado por Yamel. Faz coraçõezinhos com as mãos e, algumas vezes, tapa o rosto de vergonha. A intimidade é tão grande que, certo dia, ele já acorda com a câmera apontada para si. Assim, a cineasta passa a controlar a relação entre os dois e somente quando está na véspera de ir embora ouve do rapaz que ela nunca teve tempo para ele, de fato. A reclamação é justa, uma vez que a maior preocupação de Yamel sempre foi filmar Jans.

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Ela reconhece. É, então, que “Jankee” deixa de ser mero registro de um momento para se propôr a investigar uma relação.



