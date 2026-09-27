Espetáculo reúne mais de 400 artistas no Palácio das Artes neste domingo
Montagem traz jovens em diferentes etapas de formação artística no palco do Palácio das Artes
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Mais de 400 artistas se reúnem neste domingo (27/9), às 18h, no Grande Teatro do Palácio das Artes, em Belo Horizonte, para a apresentação da performance de dança e percussão “Tudo que move é sagrado”. O espetáculo tem entrada gratuita, mediante retirada de ingressos pelo Sympla.
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A montagem integra as comemorações pelos 20 anos da Escola de Artes Instituto Unimed-BH e reúne alunos da instituição, integrantes do Grupo Somos e participantes do programa Somos Comunidade. A apresentação coloca no mesmo palco diferentes gerações e modalidades, entre dança e percussão.
Criada em 2006, a Escola de Artes desenvolve atividades gratuitas de formação artística no Morro das Pedras, na Região Oeste de Belo Horizonte. Em 2025, o projeto atendeu 170 crianças e jovens de 31 escolas, com aulas de percussão, balé, jazz e danças urbanas. As atividades são realizadas na Escola Municipal Hugo Werneck, em parceria com o Camaleão Grupo de Dança e o Grupo Cultural Arautos do Gueto.
O Grupo Somos, criado em 2024 pelo programa Somos Comunidade, funciona como um núcleo permanente de formação em dança e percussão para jovens que desejam dar continuidade à experiência artística iniciada na Escola de Artes. Em 2025, o grupo participou de sete festivais na Região Metropolitana de Belo Horizonte e de montagens do Grupo Camaleão, alcançando público de quase 6 mil pessoas.
“Tudo que Move é Sagrado” também marca os 12 anos do programa Somos Comunidade, que desenvolve ações de formação, sensibilização e circulação artística. O programa já alcançou quase 65 mil pessoas em atividades presenciais e promoveu ações em espaços como Palácio das Artes, Sesc Palladium, Parque Municipal e Praça da Estação.
“TUDO QUE MOVE É SAGRADO”
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Neste domingo (27/9), às 18h, no Grande Teatro do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). Entrada gratuita, mediante retirada de ingresso no Sympla