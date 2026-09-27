Antonio Fagundes lembra crítica por Rei do Gado: 'Diziam que eu tinha um ovo na boca'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Antonio Fagundes, 77, relembrou as críticas que recebeu pela forma de falar de Bruno Mezenga, seu personagem em "O Rei do Gado". Convidado do "Caldeirão com Mion" desse sábado (26/9), o ator contou que chegou a ser pressionado a mudar a voz do fazendeiro durante a exibição da novela.

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Na trama de Benedito Ruy Barbosa, Fagundes interpretou Antônio Mezenga na primeira fase e Bruno Mezenga na segunda. Para diferenciar os dois personagens, separados por décadas na história, ele decidiu mudar não apenas a aparência, mas também a maneira de falar.





"O mais importante era a prosódia do personagem, isso me deu um trabalho, foi uma loucura. As pessoas odiaram, reclamaram muito, diziam que eu tinha um ovo na boca", contou. "E hoje em dia é a marca registrada do personagem."

A repercussão foi tamanha que Fagundes recebeu pedidos para abandonar a característica. O ator, porém, se recusou. "As pessoas chegaram a me chamar para tirar o sotaque, mas banquei. Falei que, para tirar, era só matar o personagem. Segurei até o fim."

Para ele, a decisão valeu a pena. "A novela continua fazendo sucesso até hoje", afirmou.

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"O Rei do Gado" foi exibida originalmente pela Globo entre 1996 e 1997. Na novela, Bruno Mezenga é um rico fazendeiro que vive um romance com a humilde Luana (Patrícia Pillar).