Golpe usa imagens de Fernanda Montenegro e Antonio Fagundes para vender remédio contra Alzheimer; atore se manifestaram

Antonio Fagundes também recorreu às redes sociais para alertar seus seguidores sobre o golpe e reforçar que não tem qualquer relação com o anúncio. “Essa atitude criminosa é mais grave ainda quando pode ameaçar a vida e a integridade de outras pessoas. Por favor, não se deixem enganar por falsas mensagens”, declarou. Foto: Reprodução/Globo