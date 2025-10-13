Galeria
Antonio Fagundes chama Regina Duarte de ‘equivocada’ e atriz responde
-
Fagundes havia sido consultado sobre as diferenças políticas entre os dois e afirmou que não guarda mágoas, embora considere a ex-parceira de cena “equivocada” em suas opiniões. Foto: Youtube/Roda Viva
-
“Não tenho raiva dela. Regina foi uma excelente companheira de trabalho. Equivocada, do meu ponto de vista, mas tem muita gente que a apoia. Eu respeito a posição dela, ela tem direito a apoiar quem quiser”, disse o ator a uma rádio portuguesa. Foto: Reprodução/Instagram
-
Durante uma participação no evento de lançamento da biografia de sua filha, Gabriela Duarte, no dia 3 de outubro, Regina, que já foi alvo de críticas mais incisivas de outras pessoas, se manifestou sobre a fala. Foto: Reprodução/Instagram
-
"Alguém me falou sobre isso e disse que ele foi muito carinhoso comigo e eu estou muito feliz: ‘Fagundes, beijão querido, parceirão’!", comentou. Foto: Reprodução/Instagram
-
-
"Eu não me sinto autorizada a ficar julgando o que está acontecendo, cada um vai agir do seu jeito, da sua maneira. A gente precisa respeitar o próprio trabalho e respeitar o trabalho dos outros, pronto. Feito isso, está tudo ok”, concluiu Regina. Foto: Reprodução/Instagram
-
Desde que a atriz Regina Duarte manifestou apoio público a Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, suas opiniões políticas vêm gerando atritos com diversos colegas de profissão. Foto: Divulgação/Carolina Antunes/Presidência da República
-
Um desses confrontos foi com o ator José de Abreu, com quem as discussões se estenderam pelas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Em junho de 2025, o ator chegou a dizer que "não se dá com esse tipo de gente", ao se referir à ex-colega. "Não tem como. Não consigo conviver com gente homofóbica. Não consigo conviver com preconceito", declarou ele à revista Veja. Foto: Reprodução/Instagram
-
Em 2022, Regina Duarte criticou um personagem gay no filme "Cinderela" e disse que a produção da Disney era uma "ameaça aos valores das crianças". Foto: Reprodução/Redes Sociais
-
As polêmicas se intensificaram durante a breve passagem da atriz pelo governo em 2020, quando assumiu o cargo de Secretária Especial da Cultura. Foto: Wikimedia Commons /Alan Santos/Palácio do Planalto
-
-
Na época, a atriz minimizou a ditadura militar e a tortura no Brasil, provocando uma onda de críticas de artistas. Foto: Wikimedia Commons /Alan Santos/Palácio do Planalto
-
A poeta e atriz Elisa Lucinda, por exemplo, demonstrou surpresa com a postura da colega, alegando que Regina "nem parecia a amiga que ela conhecia há muitos anos". Foto: Regina Duarte e Elisa Lucinda – Reprodução
-
Em abril de 2025, o ator Paulo Betti também detonou a ex-colega: "E ela acusando de que não há democracia? Tem um desvio aí que não entendo se é psicológico ou de caráter mesmo. Não é possível." Foto: Reprodução youtube/Instagram
-
-
Até mesmo Gabriela Duarte, sua filha, manifestou desacordo público com os posicionamentos políticos da mãe, dizendo ter sido afetada pelas polêmicas que Regina protagonizou. Foto: Reprodução/Redes Sociais
-
Apesar das polêmicas, Regina Duarte é considerada uma das atrizes mais prestigiadas da TV brasileira. Foto: Instagram @reginaduarte
-
Ela iniciou sua carreira nos anos 1960, fazendo novelas para a extinta TV Excelsior. Na Globo, Regina estreou em "Véu de Noiva", de 1969. Foto: Divulgação/Globo
-
-
No início dos anos 70, Regina ganhou o apelido de "A Namoradinha do Brasil" por conta de suas personagens românticas. Foto: Reprodução/TV Globo
-
Em 1971, ganhou destaque nacional como a protagonista de “Minha Doce Namorada" e consolidou-se ainda mais com “Selva de Pedra”, de 1972. Foto: Divulgação/Globo
-
Alguns de seus papÃ©is mais marcantes foram como a camponesa Ritinha em "IrmÃ£os Coragem", de 1970, e a socialite Malu em "Malu Mulher", de 1979. Foto: ReproduÃ§Ã£o/TV Globo
-
-
Regina também se tornou a atriz que mais interpretou a famosa personagem Helena nas novelas de Manoel Carlos: "História de Amor", de 1995, "Por Amor", de 1997, e "Páginas da Vida", de 2006. Foto: Reprodução/TV Globo
-
Seu último trabalho na TV Globo foi como Madame Lucerne em "Tempo de Amar", de 2017. Foto: Reprodução/TV Globo