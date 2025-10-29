Antônio Fagundes derrota na Justiça casal que se atrasou em espetáculo teatral

Ele disse: "Ainda me surpreende a dificuldade que algumas pessoas têm de entender que o nosso espetáculo começa rigorosamente no horário marcado e que não é permitida a entrada com a sessão já em andamento. Todos sabemos o tamanho do incômodo gerado por uma pessoa atrasada procurando seu lugar, passando na frente daqueles que já estão assistindo ao espetáculo" Foto: Reprodução/Instagram