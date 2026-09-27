Barão Vermelho mostra que seus hits seguem vivos

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Quarenta minutos de atraso e uma interminável sequência de propagandas veiculadas no telão do palco antes de o Barão Vermelho subir ao palco não ajudaram a conter a ansiedade do público que lotou o Arena Hall na noite deste sábado (26/9).

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Quando Frejat, Dé Palmeira, Guto Goffi e Maurício Barros finalmente apareceram, o tempo de espera pareceu ficar para trás. Bastaram os primeiros acordes de “Maior abandonado” para a banda mostrar por que o reencontro da formação original do grupo criado no início dos anos 1980 ainda mobiliza tanta gente.

O que se viu no palco foi uma banda surpreendentemente entrosada. Frejat e Dé, que estavam afastados do Barão havia anos, pareciam não ter deixado o grupo. Baixo e guitarra se encontravam com naturalidade, enquanto Guto mantinha a pulsação das músicas e Maurício Barros completava a formação, com solos de teclado e seu carisma único.

A turnê “Barão Vermelho encontro” não tenta reinventar o repertório. E nem precisa. Ao longo de quase 30 músicas, o grupo revisitou uma coleção de canções que passa por mais de quatro décadas sem que elas parecessem peças de museu. “Bete Balanço”, “O tempo não para”, “Codinome beija-flor”, “Por você”, “Puro êxtase” e “Maior abandonado” continuam capazes de provocar reação imediata.

Quarenta minutos de atraso e uma interminável sequência de propagandas veiculadas no telão do palco antes de o Barão Vermelho subir ao palco não ajudaram a conter a ansiedade do público. Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press Quando Frejat, Dé Palmeira, Guto Goffi e Maurício Barros finalmente apareceram, o tempo de espera pareceu ficar para trás. Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press Bastaram os primeiros acordes de "Maior abandonado" para a banda mostrar por que o reencontro da formação original do grupo criado no início dos anos 1980 ainda mobiliza tanta gente. Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press Frejat e Dé, que estavam afastados do Barão havia anos, pareciam não ter deixado o grupo. Baixo e guitarra se encontravam com naturalidade. Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press Guto, que é o único membro da formação original que nunca chegou a sair da banda, mantinha a pulsação das músicas. Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press Maurício Barros completava a formação, com solos de teclado e seu carisma único. Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press Ao longo de quase 30 músicas, o grupo revisitou uma coleção de canções que passa por mais de quatro décadas. Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press "Bete Balanço", "O tempo não para", "Codinome beija-flor", "Por você", "Puro êxtase" e "Maior abandonado" continuam capazes de provocar reação imediata. Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press Frejat também assumiu o papel de anfitrião. Entre uma música e outra, conversou com a plateia, contou histórias e fez comentários bem-humorados sobre o próprio passado da banda. Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press Antes de "Down em mim", primeiro single do Barão, Frejat brincou: ‘Nosso primeiro single era um blues. O que mostra que a gente não entendia porra nenhuma de rádio’. Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press O repertório do show também contou com versões de "Tente outra vez", de Raul Seixas; "Malandragem dá um tempo", de Bezerra da Silva; e "Quando o sol bater na janela do seu quarto", de Legião Urbana. Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press Voltar Próximo

Não houve tropeços perceptíveis, desafinações ou qualquer sinal de que aquelas músicas estivessem sendo reproduzidas apenas como lembrança de um passado distante. O Barão se apresentou como uma banda viva, apoiada por músicos que ampliaram o som sem tirar o protagonismo dos quatro integrantes do reencontro. Entre eles, Rafael Frejat, filho do guitarrista e vocalista, que participou ao violão, guitarra e nos vocais de apoio.

Anfitrião

Frejat, aos 64 anos, também assumiu o papel de anfitrião. Entre uma música e outra, conversou com a plateia, contou histórias e fez comentários bem-humorados sobre o próprio passado da banda. Antes de “Down em mim”, primeiro single do Barão, lembrou que a escolha da música para enviar às rádios revelava a pouca intimidade que aqueles jovens músicos tinham com o funcionamento do mercado fonográfico.

“Nosso primeiro single era um blues. O que mostra que a gente não entendia porra nenhuma de rádio”, brincou.

O repertório do show também contou com versões de “Tente outra vez”, de Raul Seixas; “Malandragem dá um tempo”, de Bezerra da Silva; e “Quando o sol bater na janela do seu quarto”, de Legião Urbana.













Cazuza esteve presente mesmo sem estar ali. A voz do cantor foi recuperada em “Todo amor que houver nesta vida”, criando um dos momentos mais delicados da noite. Mais tarde, durante o bis, uma fotografia do cantor apareceu no telão depois de “O poeta está vivo”. A imagem permaneceu como uma lembrança silenciosa de que aquele reencontro também é, inevitavelmente, um encontro com uma ausência.

A sequência final reuniu “Bilhetinho azul”, “O poeta está vivo”, “Por que a gente é assim?” e “Pro dia nascer feliz”. Essa última, como Frejat havia antecipado ao Estado de Minas, voltou a encerrar o espetáculo. Ela funcionou como ponto final de uma noite dedicada ao passado sem que o passado parecesse completamente encerrado.

Neste domingo, o Barão se apresenta novamente. Ingressos estão à venda no site do Eventim.

Setlist



. Maior abandonado

. Pedra, flor e espinho

. Penso e danço

. Política voz

. Tão longe de tudo

. Bete Balanço

. Meus bons amigos

. Ponto fraco

. Tente outra vez (cover Raul Seixas)

. Eu queria ter uma bomba

. O tempo não para

. Quem me olha só

. Down em mim

. Todo amor que houver nesta vida

. Codinome beija-flor

. Por você

. Solo de bateria Guto Goffi

. Amor meu grande amor

. Vem quente que eu estou fervendo

. Malandragem dá um tempo (cover Bezerra da Silva)

. Torre de Babel

. Declare guerra

. Cuidado

. Não me acabo

. Quando o sol bater na janela do seu quarto (cover Legião Urbana)

. Puro êxtase

Bis

. Bilhetinho azul

. O poeta está vivo

. Por que a gente é assim?

. Pro dia nascer feliz



“BARÃO VERMELHO ENCONTRO”

Show neste domingo (27/9), às 19h30, no Arena Hall (Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230, Savassi). Ingressos disponíveis para domingo, a partir de R$ 157,50, à venda na bilheteria e no Eventim.

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