O retorno de Sandy e Junior? Dupla anuncia projeto misterioso

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Sandy e Junior agitaram os fãs com uma publicação misteriosa nesta quinta-feira (24/9). A dupla publicou em seu Instagram uma imagem com seu logo, o nome de São Paulo e o ano de 2027, levantando suspeitas sobre um possível retorno aos palcos.

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A legenda do post aumentou a expectativa: “E aí, vamos conversar de novo? Em novembro deste ano a gente conta tudo!”.

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Nos comentários, os seguidores da dupla celebraram a novidade. “Não vou conseguir pensar em mais nada”, escreveu um internauta. “Estou chorando”, disse outra fã.

A repercussão também envolveu a família. Sandy se divertiu com a empolgação do público e comentou: "Amando a reação! Obrigada, pessoal! Bora, Junior". O irmão também reagiu ao anúncio: "Surpresa! Hahahaha, por essa vocês não esperavam, né?! ????".

Monica Benini, esposa de Junior, compartilhou uma imagem do braço arrepiado e afirmou: "Só isso a 'dizer', por enquanto'".

A dupla, formada em 1989, se separou amigavelmente em 2007. A data de 2027 marcará, portanto, 20 anos do fim das atividades dos irmãos. O último reencontro nos palcos aconteceu em 2019, com a turnê “Nossa História”, que comemorou os 30 anos da primeira apresentação da dupla.

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A turnê de 2019 contou com 18 apresentações e se encerrou em 9 de novembro, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, para um público de 100 mil pessoas. Em BH, a apresentação ocorreu no Esplanada do Mineirão.