Por onde anda o elenco de 'Sandy & Junior'? Relembre os atores

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A notícia do falecimento do ator Edward Boggiss, aos 49 anos, despertou uma onda de nostalgia entre os fãs do seriado "Sandy & Junior", exibido pela Globo entre 1999 e 2002. A produção marcou uma geração e, com a lembrança de um de seus integrantes, muitos se perguntam por onde andam os principais nomes que fizeram parte daquela história.

Quem era Edward Boggiss em 'Sandy & Junior'?

No seriado, Edward Boggiss deu vida a Tony (Anthony Grilo), o memorável vilão da trama, que antagonizava com os protagonistas no colégio CEMA. Além da série, o ator também teve uma passagem por "Malhação" em 1999, onde interpretou o personagem Caio Perez. Afastado da carreira artística, Boggiss vivia em Alfenas (MG) e trabalhava como funcionário público.

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O que faz o elenco principal hoje em dia?

Mais de duas décadas após o fim da série, os protagonistas seguiram caminhos distintos, consolidando suas carreiras no entretenimento e na vida pessoal. Veja o que cada um está fazendo atualmente.

Sandy Leah

A protagonista seguiu uma bem-sucedida carreira solo na música após o fim da dupla com o irmão. Sandy lançou diversos álbuns, realizou turnês nacionais e se tornou uma das vozes mais respeitadas da música pop brasileira. Ela também é mãe e ocasionalmente participa de projetos no cinema e na televisão.

Junior Lima

Após o término da dupla, Junior explorou diversas vertentes musicais. Ele se dedicou a projetos de música eletrônica, como o Manimal, e atuou como produtor musical e multi-instrumentista. Recentemente, retomou sua carreira solo e, assim como a irmã, também se casou e teve filhos.

Fernanda Paes Leme (Patty)

Intérprete da patricinha Patty, Fernanda Paes Leme se tornou uma das atrizes e apresentadoras mais conhecidas do país. Ela acumula papéis em novelas, séries e filmes, além de comandar programas de TV e um podcast de grande sucesso. Na vida pessoal, tornou-se mãe pela primeira vez em 2024.

Paulo Vilhena (Gustavo)

O galã Gustavo, vivido por Paulo Vilhena, abriu portas para uma longa carreira do ator na televisão. Ele emendou dezenas de trabalhos em novelas e séries da Globo, além de atuar no cinema e no teatro. Nos últimos anos, também tem compartilhado sua vida pessoal, incluindo o nascimento de sua primeira filha.

Karina Dohme (Beth)

A divertida Beth continua sendo uma das personagens mais lembradas. Karina Dohme seguiu a carreira de atriz, com foco especial no humor. Ela participou de diversos programas humorísticos, peças de teatro e séries, mantendo-se ativa no cenário artístico.

Wagner Santisteban (Basílio)

Depois de interpretar o inteligente Basílio, Wagner Santisteban se consolidou como um ator versátil. Ele tem uma carreira sólida na televisão e no cinema, mas se destaca principalmente como um dos dubladores mais requisitados do Brasil, emprestando sua voz a personagens de grandes produções internacionais.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.