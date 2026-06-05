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Ator de 'Buffy' e 'Ted Lasso', morre aos 72 anos

Anthony Head interpretou Rupert Giles em "Buffy, a Caça-Vampiros" e Rupert Mannion na série "Ted Lasso". A morte foi confirmada pelas filhas do ator

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05/06/2026 16:59 - atualizado em 05/06/2026 16:59

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Anthony Head morreu aos 72 anos no Reino Unido
Anthony Head morreu aos 72 anos no Reino Unido crédito: Reprodução

O ator britânico Anthony Head, conhecido por "Buffy, a Caça-Vampiros" e "Ted Lasso", morreu aos 72 anos. A informação foi publicada pela Variety. As filhas do ator, Emily e Daisy Head, informaram a morte em um comunicado enviado à BBC. "Morreu pacificamente por complicações de uma pneumonia, cercado por sua família." 

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Em "Buffy, a Caça-Vampiros", Head interpretou Rupert Giles, mentor e figura paterna de Buffy Summers, ao longo das sete temporadas. Ele contracenou com Sarah Michelle Gellar na série que se tornou um marco da TV no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000.

Em "Ted Lasso", o ator viveu Rupert Mannion, ex-dono do AFC Richmond. Na trama, o personagem transfere o controle do clube para a ex-mulher, interpretada por Hannah Waddingham, durante o processo de divórcio. 

CARREIRA NA TV BRITÂNICA E EM SÉRIES DE FANTASIA

Anthony Head também fez trabalhos populares na TV do Reino Unido e em produções de aventura. Entre os papéis citados pela Variety estão o primeiro-ministro na série de esquetes "Little britain" e Uther Pendragon em "Merlin". 

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Emily e Daisy disseram que o pai acompanhou de perto o impacto do trabalho ao longo de décadas. "Tem sido, e para sempre será, uma honra e um privilégio sermos suas filhas, e termos testemunhado em primeira mão o impacto que tanto ele quanto seu trabalho tiveram em tantas pessoas. Sabemos o quanto ele fará falta para os amigos, colegas e fãs dos programas dos quais participou - ele amava muito o seu trabalho, e sempre se considerou incrivelmente sortudo por poder trabalhar ao lado de pessoas tão excepcionalmente talentosas, em produções tão maravilhosas, ao longo de uma carreira que se estendeu por várias décadas."

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