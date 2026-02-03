Assine
Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional.

'Histórias 2026': festival terá grandes nomes da música sertaneja

Festival promete encontros raros e shows inesquecíveis em várias cidades do Brasil

Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
Colunista
03/02/2026 15:41

'Histórias 2026': festival terá grandes nomes da música sertaneja - (crédito: Divulgação)
'Histórias 2026': festival terá grandes nomes da música sertaneja crédito: Divulgação

O festival Histórias 2026, considerado o maior evento de música sertaneja fora do circuito de rodeios, terá um lineup de peso com nomes como Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano, Bruno & Marrone e Daniel. O evento promete ser um verdadeiro encontro de vozes consagradas, trazendo décadas de sucessos que marcaram gerações.

Além dos artistas já citados, o festival contará também com César Menotti & Fabiano, Victor & Leo, Gian & Giovani e Matogrosso & Mathias. O elenco reforça a proposta de reunir diferentes fases da música sertaneja em um mesmo palco, criando uma experiência única para os fãs.

A turnê Histórias 2026 passará por diversas cidades brasileiras: Brasília (09/05 – Arena BRB), Manaus (01/08 – Arena Amazônia), Goiânia (08/08 – Serra Dourada), São Paulo (22/08 – Allianz Parque), Belo Horizonte (12/09 – Mineirão), Cuiabá (26/09 – Arena Pantanal) e Curitiba (14/11 – Arena da Baixada).

A venda de ingressos começou nesta segunda-feira (2) pela TicketWork e nesta terça-feira (3) através do site https://tourhistorias.com.br/. Desde ontem, ingressos para as edições de Cuiabá, São Paulo e Curitiba já estão disponíveis. Em Curitiba, inicialmente, os ingressos são exclusivos para sócios do Club Athletico Paranaense, e a abertura para o público geral acontece no dia 4 de fevereiro.

As vendas para Goiânia, Belo Horizonte e Brasília começam nesta terça-feira (3), enquanto a comercialização para Manaus será anunciada em breve. A expectativa é de que todas as praças tenham grande procura, repetindo o sucesso da edição anterior.

Neste ano, o festival se apresenta como Próximo Capítulo: O Maior de Todos, ampliando horizontes e incluindo novas cidades como Manaus e Cuiabá. O elenco cresce com o retorno de Bruno & Marrone e Gian & Giovani, além da chegada de Matogrosso & Mathias, que adicionam novas camadas de repertório e memória afetiva ao projeto.

Cada cidade terá um roteiro diferente, construído ao vivo, com vozes que se cruzam e canções que ganham novos sentidos. O palco se transforma em cenário de encontros raros e de um repertório que faz parte da vida de quem canta e de quem escuta.

Em 2025, o projeto mostrou sua força ao lotar arenas e mobilizar fãs de diferentes gerações, transformando cada apresentação em uma celebração coletiva. Todas as praças registraram sold out, consolidando o festival como uma experiência única e memorável.

Para 2026, a proposta cresce em dimensão e significado. Cada apresentação será pensada como um capítulo vivo, onde repertórios consagrados se encontram em um espetáculo que valoriza a trajetória de cada artista e o vínculo afetivo com o público. Mais do que ouvir músicas conhecidas, será a chance de reviver Histórias 2026 que fazem parte da vida de milhões de pessoas.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

overflay