Daniel Jobim e João Suplicy farão turnê com músicas do álbum de Tom e Sinatra

Álbum ‘Francis Albert Sinatra & Antônio Carlos Jobim’, gravado em 1967, terá repertório em shows da dupla entre 2026 e 2027, ano do centenário de Tom

06/12/2025 09:10

Daniel Jobim e João Suplicy farão turnê com músicas do álbum de Tom e Sinatra
Daniel Jobim e João Suplicy farão turnê com músicas do álbum de Tom e Sinatra

O icônico álbum “Francis Albert Sinatra & Antônio Carlos Jobim”, gravado em 1967, será homenageado com uma turnê dos músicos Daniel Jobim e João Suplicy entre 2026 e 2027, ano do centenário de Tom.

Acompanhada por um quinteto de músicos, a dupla prevê cinco apresentações gratuitas com músicas do disco em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte, entre agosto de 2026 e março de 2027. A exibição no Rio, prevista para janeiro de 2027, mês do centésimo aniversário de Tom Jobim, é tratada como a joia da coroa da turnê.

Produzido em Los Angeles, “Francis Albert Sinatra & Antônio Carlos Jobim” inclui clássicos como “Garota de Ipanema”, “Dindi” e “Corcovado”. Daniel, neto de Tom Jobim, e João Suplicy farão releituras dessas canções.

