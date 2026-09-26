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'Sangue Bom': Paulo Ricardo e Seu Jorge em dueto inédito e necessário

Com aval da família de Marvin Gaye, parceria transforma clássico em mensagem de paz e reflexão sobre a violência contra mulheres e crianças

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
26/09/2026 12:23 - atualizado em 26/09/2026 12:33

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'Sangue Bom': Paulo Ricardo e Seu Jorge em dueto inédito e necessário
Paulo Ricardo e Seu Jorge, que são amigos há quase vinte anos, celebraram a parceria na canção "Sangue Bom", versão de Marvin Gaye. crédito: Bella Pinheiro

Paulo Ricardo e Seu Jorge uniram as vozes pela primeira vez em “Sangue Bom”, uma parceria que transforma um clássico da música mundial em uma mensagem contra a violência que afeta mulheres e crianças. A canção, disponível nas plataformas digitais é uma versão em português de “What’s Going On”, de Marvin Gaye.

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O projeto levou mais de uma década para ser desenvolvido e precisou da aprovação da família do artista norte-americano, conhecida pelo rigor na preservação de seu legado.

Paulo Ricardo afirma que o lançamento é a realização de um sonho antigo. “Algumas versões chegam até mim de forma quase intuitiva, como se estivessem esperando o momento certo para existir. Foi exatamente o que aconteceu aqui”, declarou.

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A faixa aborda temas como intolerância, empatia e a valorização da vida, reforçando o papel da música como ferramenta de conscientização. “Essa canção sempre me emocionou pela forma como fala de assuntos tão profundos e universais”, destacou Paulo Ricardo.

A gravação também concretiza o desejo de uma colaboração entre os dois artistas, amigos há quase vinte anos. Segundo Paulo Ricardo, a parceria aconteceu de maneira natural quando chegou a hora certa. “Seu Jorge trouxe talento, personalidade e uma interpretação que elevou a canção a outro patamar”, comentou.

Produção e identidade visual

A produção musical é assinada por Waldo Denuzzo, que reuniu os músicos Nereu Gargalo e João Parahyba, do Trio Mocotó, para a gravação. A mixagem ficou a cargo de Lucas Nunes e Leo Marques, resultando em uma sonoridade sofisticada e contemporânea.

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Dirigido por Leo Liberti, o videoclipe que acompanha o single registra momentos do processo criativo. A capa do projeto foi criada por Speto, um dos nomes mais influentes da arte urbana brasileira, que incorporou referências da cultura popular em um trabalho de forte impacto visual.

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“Como costuma dizer o Seu Jorge, demorou, vai ser melhor. Nesse caso, valeu a pena esperar. Tenho muito orgulho de finalmente compartilhar essa música com o público”, concluiu Paulo Ricardo.

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