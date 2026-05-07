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Seu Jorge lança álbum com participação de Marisa Monte
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Produzido em parceria com Mario Caldato Jr., o álbum reúne 11 faixas, com arranjos orquestrais assinados por Miguel Atwood-Ferguson, e incorpora influências do jazz, da bossa nova e da música sinfônica. Dessa forma, o disco se afasta dos gêneros musicais que o cantor costuma interpretar. Entre as faixas, há canções inéditas, regravações e músicas em inglês. Foto: Divulgação
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Seu Jorge assina apenas uma música, “Quando chego”, composta com Arnaldo Antunes e Marisa Monte, que também participa da interpretação. O disco ainda conta com participações de Maria Rita, em “Vento de maio”, e de Beck, em “River Man”, composição de Nick Drake. Há também colaborações com o grupo belga Zap Mama, além de músicas de compositores brasileiros como Arthur Verocai, Cezar Mendes e José Carlos Capinan. Foto: Instagram @marisamonte
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Seu Jorge teve diversos momentos marcantes na carreira. Um deles ocorreu em 2012, quando participou da cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Londres e, durante o segmento dedicado ao Rio de Janeiro, então próxima cidade-sede, cantou "Nem Vem Que Não Tem", de Wilson Simonal, e "Aquele Abraço", de Gilberto Gil. Foto: Cdephotos/Wikimedia Commons
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Além da carreira musical, também construiu uma trajetória sólida e internacional como ator. No cinema, estreou em 2002 em “Cidade de Deus”, filme dirigido por Fernando Meirelles. Esse trabalho abriu as portas para ele e, além disso, gerou reconhecimento internacional, que resultou em convites para produções estrangeiras. Foto: Divulgação/Miramax
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Ao longo da carreira, participou de diversos filmes, como “Marighella”, “The Life Aquatic with Steve Zissou”, “Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora É Outro”, “The Escapist” e “E Aí... Comeu?”, atuando ao lado de nomes como Fernanda Montenegro, Wagner Moura, Bill Murray e Tom Hanks. Foto: Divulgação