Seu Jorge lança álbum com participação de Marisa Monte

Seu Jorge assina apenas uma música, “Quando chego”, composta com Arnaldo Antunes e Marisa Monte, que também participa da interpretação. O disco ainda conta com participações de Maria Rita, em “Vento de maio”, e de Beck, em “River Man”, composição de Nick Drake. Há também colaborações com o grupo belga Zap Mama, além de músicas de compositores brasileiros como Arthur Verocai, Cezar Mendes e José Carlos Capinan. Foto: Instagram @marisamonte