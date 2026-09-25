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Sua série favorita está na lista das 100 melhores do século 21?

De 'Breaking Bad' a 'Succession': New York Times consultou showrunners e atores para criar o ranking definitivo com as produções que marcaram época

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
25/09/2026 10:37 - atualizado em 25/09/2026 10:41

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Sua série favorita está na lista das 100 melhores do New York Times?
A aclamada série &quot;Breaking Bad&quot; se destaca na lista das 100 melhores do século 21, conforme levantamento do The New York Times crédito: Reprodução

O jornal The New York Times divulgou sua lista com as 100 melhores séries do século 21. Para criar o ranking, a publicação norte-americana consultou mais de 500 showrunners, atores e outros profissionais da indústria de entretenimento ao redor do mundo.

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O levantamento foi elaborado a partir das listas individuais de cada entrevistado, que indicou as 10 melhores produções lançadas desde 1º de janeiro de 2000.

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Nomes como Elisabeth Moss ("O Conto de Aia"), Adam Scott ("Ruptura"), Bryan Cranston ("Breaking Bad") e Jason Bateman ("Ozark") contribuíram para a seleção. Rose Byrne ("Missão Madrinha de Casamento") e Colman Domingo ("Fear the Walking Dead") também participaram da votação.

Veja as 100 melhores séries do século 21

  • Breaking Bad (2008-2013)

  • The Wire (2002-2008)

  • Mad Men (2007-2015)

  • Succession (2019-2023)

  • Fleabag (2016-2019)

  • Game of Thrones (2011-2019)

  • Veep (2012-2019)

  • 30 Rock (2006-2013)

  • Curb Your Enthusiasm (2000-2004)

  • Atlanta (2016-2022)

  • The Office - EUA (2005-2013)

  • Arrested Development (2003-2019)

  • Girls (2012-2017)

  • Friday Night Lights (2006-2011)

  • Six Feet Under (2001-2005)

  • The Office - U.K. (2001-2003)

  • The Americans (2013-2018)

  • I May Destroy You (2020)

  • Chernobyl (2019)

  • The Crown (2016-2023)

  • The White Lotus (2021-)

  • Lost (2004-2010)

  • The Comeback: O Retorno (2005-2026)

  • Deadwood (2004-2006)

  • The Leftovers (2014-2017)

  • Black Mirror (2011-)

  • Better Call Saul (2015-2022)

  • Irmãos de Guerra (2001)

  • Key & Peele (2012)

  • Ruptura (2022-)

  • Suvirvor (2000-)

  • Andor (2022-2025)

  • Enlightened (2011-2013)

  • Schitt’s Creek (2015-2020)

  • True Detective (2014-)

  • The Pitt (2025-)

  • Battlestar Galactica (2004-2009)

  • Homeland (2011-2020)

  • Watchmen (2019)

  • Adolescência (2020)

  • Louie (2010-2015)

  • Hacks (2021-2026)

  • Peaky Blinders (2013-2022)

  • Bojack Horseman (2014-2020)

  • Happy Valley (2012-2023)

  • Broad City: A Cidade das Minas (2014-2019)

  • Twin Peaks: O Retorno (2017)

  • House of Cards (2013-2018)

  • Pessoas Normais (2020)

  • Parks and Recreation (2009-2025)

  • The Good Place (2016-2020)

  • Downtown Abbey (2010-2015)

  • Stranger Things (2016-2025)

  • The Bureau (2015-2020)

  • Insecure (2016-2021)

  • Nathan For You (2013-2017)

  • I Think You Should Leave (2019-)

  • Chappelle's Show (2003-2006)

  • Pen15 (2019-2021)

  • Peep Show (2003-2015)

  • RuPaul's Drag Race (2009-)

  • Slow Horses (2022-)

  • The Thick of It (2005-2012)

  • Anthony Bourdain: Parts Unknown (2013-2018)

  • Mare of Easttown (2021)

  • The Rehearsal (2022-)

  • O Conto da Aia (2017-2025)

  • Ozark (2017-2022)

  • Anthony Bourdain: No Reservations (2005-2012)

  • The Shield (2002-2008)

  • Treta (2023)

  • Round 6 (2021-2025)

  • Barry (2018-2023)

  • O Urso (2022-2026)

  • Ted Lasso (2020-2026)

  • Alguém em Algum Lugar (2022-2024)

  • Modern Family (2009-2020)

  • It's Always Sunny in Philadelphia (2005-)

  • The Good Wife (2009-2016)

  • How To with John Wilson (2020-2023)

  • O Gambito da Rainha (2020)

  • Better Things (2016-2022)

  • Justificado (2010-2015)

  • Planeta Terra (2006)

  • The Great British Baking Show (2010-2026)

  • Xógum: A Gloriosa Saga do Japão (2024)

  • Reservation Dogs (2021-2023)

  • Dexter (2006-2013)

  • Bebê Rena (2024)

  • Eastbound & Down (2009-2013)

  • Catastrophe (2015-2019)

  • The Night Of (2016)

  • Estação Onze (2021)

  • A Diplomata (2023-2026)

  • House (2004-2012)

  • Halt and Catch Fire (2014-2017)

  • Community (2009-2015)

  • The OA (2016-2019)

  • Gilmore Girls (2000-2007)

  • Escândalos: Os Bastidores do Poder (2012-2018)

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