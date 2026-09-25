Sua série favorita está na lista das 100 melhores do século 21?
De 'Breaking Bad' a 'Succession': New York Times consultou showrunners e atores para criar o ranking definitivo com as produções que marcaram época
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O jornal The New York Times divulgou sua lista com as 100 melhores séries do século 21. Para criar o ranking, a publicação norte-americana consultou mais de 500 showrunners, atores e outros profissionais da indústria de entretenimento ao redor do mundo.
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O levantamento foi elaborado a partir das listas individuais de cada entrevistado, que indicou as 10 melhores produções lançadas desde 1º de janeiro de 2000.
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Nomes como Elisabeth Moss ("O Conto de Aia"), Adam Scott ("Ruptura"), Bryan Cranston ("Breaking Bad") e Jason Bateman ("Ozark") contribuíram para a seleção. Rose Byrne ("Missão Madrinha de Casamento") e Colman Domingo ("Fear the Walking Dead") também participaram da votação.
Veja as 100 melhores séries do século 21
-
Breaking Bad (2008-2013)
-
The Wire (2002-2008)
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Mad Men (2007-2015)
-
Succession (2019-2023)
-
Fleabag (2016-2019)
-
Game of Thrones (2011-2019)
-
Veep (2012-2019)
-
30 Rock (2006-2013)
-
Curb Your Enthusiasm (2000-2004)
-
Atlanta (2016-2022)
-
The Office - EUA (2005-2013)
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Arrested Development (2003-2019)
-
Girls (2012-2017)
-
Friday Night Lights (2006-2011)
-
Six Feet Under (2001-2005)
-
The Office - U.K. (2001-2003)
-
The Americans (2013-2018)
-
I May Destroy You (2020)
-
Chernobyl (2019)
-
The Crown (2016-2023)
-
The White Lotus (2021-)
-
Lost (2004-2010)
-
The Comeback: O Retorno (2005-2026)
-
Deadwood (2004-2006)
-
The Leftovers (2014-2017)
-
Black Mirror (2011-)
-
Better Call Saul (2015-2022)
-
Irmãos de Guerra (2001)
-
Key & Peele (2012)
-
Ruptura (2022-)
-
Suvirvor (2000-)
-
Andor (2022-2025)
-
Enlightened (2011-2013)
-
Schitt’s Creek (2015-2020)
-
True Detective (2014-)
-
The Pitt (2025-)
-
Battlestar Galactica (2004-2009)
-
Homeland (2011-2020)
-
Watchmen (2019)
-
Adolescência (2020)
-
Louie (2010-2015)
-
Hacks (2021-2026)
-
Peaky Blinders (2013-2022)
-
Bojack Horseman (2014-2020)
-
Happy Valley (2012-2023)
-
Broad City: A Cidade das Minas (2014-2019)
-
Twin Peaks: O Retorno (2017)
-
House of Cards (2013-2018)
-
Pessoas Normais (2020)
-
Parks and Recreation (2009-2025)
-
The Good Place (2016-2020)
-
Downtown Abbey (2010-2015)
-
Stranger Things (2016-2025)
-
The Bureau (2015-2020)
-
Insecure (2016-2021)
-
Nathan For You (2013-2017)
-
I Think You Should Leave (2019-)
-
Chappelle's Show (2003-2006)
-
Pen15 (2019-2021)
-
Peep Show (2003-2015)
-
RuPaul's Drag Race (2009-)
-
Slow Horses (2022-)
-
The Thick of It (2005-2012)
-
Anthony Bourdain: Parts Unknown (2013-2018)
-
Mare of Easttown (2021)
-
The Rehearsal (2022-)
-
O Conto da Aia (2017-2025)
-
Ozark (2017-2022)
-
Anthony Bourdain: No Reservations (2005-2012)
-
The Shield (2002-2008)
-
Treta (2023)
-
Round 6 (2021-2025)
-
Barry (2018-2023)
-
O Urso (2022-2026)
-
Ted Lasso (2020-2026)
-
Alguém em Algum Lugar (2022-2024)
-
Modern Family (2009-2020)
-
It's Always Sunny in Philadelphia (2005-)
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The Good Wife (2009-2016)
-
How To with John Wilson (2020-2023)
-
O Gambito da Rainha (2020)
-
Better Things (2016-2022)
-
Justificado (2010-2015)
-
Planeta Terra (2006)
-
The Great British Baking Show (2010-2026)
-
Xógum: A Gloriosa Saga do Japão (2024)
-
Reservation Dogs (2021-2023)
-
Dexter (2006-2013)
-
Bebê Rena (2024)
-
Eastbound & Down (2009-2013)
-
Catastrophe (2015-2019)
-
The Night Of (2016)
-
Estação Onze (2021)
-
A Diplomata (2023-2026)
-
House (2004-2012)
-
Halt and Catch Fire (2014-2017)
-
Community (2009-2015)
-
The OA (2016-2019)
-
Gilmore Girls (2000-2007)
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Escândalos: Os Bastidores do Poder (2012-2018)
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