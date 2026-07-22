As séries mais assistidas no Brasil em 2026 até agora; veja a lista

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A plataforma JustWatch divulgou seu relatório sobre o consumo de streaming no Brasil e revelou quais foram as séries que mais prenderam a atenção do público no primeiro semestre de 2026. O levantamento, que considera o período entre 1º de janeiro e 30 de junho, lista as dez produções mais populares e evidencia uma forte presença de thrillers, fantasias e produções nacionais.

O resultado mostra a diversidade de gostos do público, reunindo produções de diferentes gêneros e das principais plataformas disponíveis no país. A Max e a Netflix se destacaram com múltiplos títulos no ranking, que também inclui séries do Globoplay, Crunchyroll e Apple TV+.

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Como o ranking do JustWatch foi elaborado?

Segundo a empresa, a popularidade de cada série é medida exclusivamente pela interação dos seus usuários. O sistema considera cliques nas ofertas dos serviços de streaming, a adição de títulos à lista pessoal e a marcação como “assistido” para calcular a pontuação. Os dados refletem o comportamento de milhões de usuários mensais da plataforma e são atualizados diariamente em mais de 140 países.

O Top 10 de séries no Brasil (Janeiro a Junho de 2026)

1. O Cavaleiro dos Sete Reinos

Gênero: Fantasia, Aventura

Onde assistir: Max

Expandindo o universo de "Game of Thrones", a nova série atraiu tanto fãs antigos quanto novos espectadores, impulsionada pela popularidade da saga original. A trama, baseada nos contos de Dunk e Egg de George R. R. Martin, conquistou a liderança ao explorar uma Westeros um século antes dos eventos que conhecemos.

2. Jujutsu Kaisen

Gênero: Anime, Ação, Sobrenatural

Onde assistir: Crunchyroll

O sucesso contínuo do anime demonstra a força das produções japonesas no mercado brasileiro. Com o arco do "Incidente de Shibuya" mobilizando uma enorme base de fãs, a série garantiu um lugar de destaque entre os títulos mais procurados do semestre.

3. Stranger Things

Gênero: Ficção Científica, Terror

Onde assistir: Netflix

Um fenômeno global, a série continua sendo um dos títulos mais assistidos, provando seu poder de permanência. A expectativa pela temporada final manteve o engajamento em alta, com muitos espectadores maratonando os episódios anteriores para se preparar.

4. FROM (Origem)

Gênero: Terror, Mistério

Onde assistir: Globoplay

A série de mistério e terror conquistou uma base de fãs sólida no Brasil, figurando como uma das produções mais populares. A trama sobre uma cidade da qual ninguém consegue sair gerou inúmeras teorias online, impulsionando sua popularidade.

5. Impuros

Gênero: Drama, Crime

Onde assistir: Globoplay

Representando as produções nacionais, a série sobre o tráfico de drogas no Rio de Janeiro continua a cativar o público com sua trama intensa e personagens complexos. O lançamento de sua nova temporada no período foi crucial para sua forte presença no ranking.

6. Ruptura (Severance)

Gênero: Ficção Científica, Thriller Psicológico

Onde assistir: Apple TV+

O aclamado thriller corporativo da Apple TV+ retornou para sua aguardada segunda temporada, trazendo de volta o mistério da Lumon Industries. A série é elogiada por seu roteiro inteligente e estética única, garantindo um lugar entre as mais buscadas.

7. All Her Fault

Gênero: Suspense, Drama

Onde assistir: Netflix

Baseado no livro de mesmo nome, este suspense conseguiu capturar a atenção dos brasileiros com sua trama envolvente sobre o desaparecimento de uma criança. A minissérie se tornou uma das escolhas mais frequentes para quem busca uma maratona rápida e cheia de reviravoltas.

8. Pluribus

Gênero: Ficção Científica

Onde assistir: Apple TV+

Esta produção original da Apple TV+ também se destacou, mostrando que conseguiu encontrar seu espaço e despertar a curiosidade dos assinantes. A premissa inovadora e o elenco de peso foram fatores importantes para seu sucesso no país.

9. A Diplomata (The Diplomat)

Gênero: Thriller Político, Drama

Onde assistir: Netflix

Com sua segunda temporada, o drama político estrelado por Keri Russell consolidou seu público no Brasil. As negociações de alto risco e as tensões internacionais prenderam a atenção dos espectadores, colocando a série entre as mais populares.

10. Euphoria

Gênero: Drama

Onde assistir: Max

Mesmo sem novos episódios no período, o drama adolescente continua relevante e com alto engajamento, mantendo-se firme na lista de preferência. A série segue sendo um marco cultural, frequentemente revisitada pelos espectadores e alvo de discussões nas redes sociais.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.