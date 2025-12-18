7 séries exclusivas do Globoplay que valem a sua assinatura
De produções documentais a séries de ficção aclamadas, veja uma lista com os melhores títulos originais para maratonar na plataforma de streaming
Navegar pelos catálogos de streaming em busca de algo novo para assistir virou rotina. Nesse cenário, o Globoplay se firma como uma potência, especialmente com suas séries originais que vão muito além das novelas. A plataforma investe em produções de alta qualidade que exploram desde dramas médicos intensos até suspenses sobrenaturais.
Com um acervo crescente e exclusivo, o serviço oferece opções para todos os gostos, consolidando-se como um dos principais players do mercado nacional. Muitas de suas séries originais não apenas conquistaram o público, mas também receberam aclamação da crítica especializada, provando o valor do conteúdo feito no Brasil.
Conheça 7 séries exclusivas para maratonar
Sob Pressão
Acompanha a rotina caótica de uma equipe médica em um hospital público do Rio de Janeiro. A série é aclamada por seu realismo ao retratar os desafios do sistema de saúde brasileiro, misturando casos médicos complexos com os dramas pessoais dos protagonistas.
Justiça
Com uma segunda temporada recém-lançada, a produção apresenta uma estrutura narrativa inovadora. A trama acompanha quatro histórias que se entrelaçam, partindo de personagens que acabaram de sair da prisão. Cada episódio foca em um deles, explorando as consequências de seus atos e a busca por recomeçar.
As Five
Derivada da premiada temporada “Malhação: Viva a Diferença”, a série reencontra as cinco amigas protagonistas na vida adulta. A produção aborda com sensibilidade e humor os dilemas da transição para a maturidade, como carreira, relacionamentos e amizade na cidade de São Paulo.
Arcanjo Renegado
Para os fãs de ação, esta é uma escolha certeira. A série mergulha no universo de uma força de elite da polícia do Rio de Janeiro, com cenas de tirar o fôlego e um enredo que questiona os limites entre o certo e o errado no combate ao crime.
Desalma
Thriller sobrenatural que se passa em uma cidade fictícia no sul do Brasil, colonizada por ucranianos. A trama mistura suspense, folclore e drama familiar quando uma antiga tradição pagã é revivida, trazendo à tona segredos sombrios do passado.
O Caso Evandro
Baseada no podcast de sucesso, a série documental investiga o desaparecimento de um menino no Paraná, em 1992. O trabalho jornalístico minucioso revela reviravoltas impressionantes e falhas no sistema judiciário, sendo uma produção obrigatória para quem gosta do gênero true crime.
Rensga Hits!
Com muito bom humor e música, a série explora os bastidores do universo sertanejo em Goiânia. A história segue uma jovem compositora que sonha com o sucesso e precisa navegar em um mercado competitivo, cheio de rivalidades e paixões.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.