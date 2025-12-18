7 séries exclusivas do Globoplay que valem a sua assinatura

Navegar pelos catálogos de streaming em busca de algo novo para assistir virou rotina. Nesse cenário, o Globoplay se firma como uma potência, especialmente com suas séries originais que vão muito além das novelas. A plataforma investe em produções de alta qualidade que exploram desde dramas médicos intensos até suspenses sobrenaturais.

Com um acervo crescente e exclusivo, o serviço oferece opções para todos os gostos, consolidando-se como um dos principais players do mercado nacional. Muitas de suas séries originais não apenas conquistaram o público, mas também receberam aclamação da crítica especializada, provando o valor do conteúdo feito no Brasil.

Sob Pressão

Acompanha a rotina caótica de uma equipe médica em um hospital público do Rio de Janeiro. A série é aclamada por seu realismo ao retratar os desafios do sistema de saúde brasileiro, misturando casos médicos complexos com os dramas pessoais dos protagonistas.

Justiça

Com uma segunda temporada recém-lançada, a produção apresenta uma estrutura narrativa inovadora. A trama acompanha quatro histórias que se entrelaçam, partindo de personagens que acabaram de sair da prisão. Cada episódio foca em um deles, explorando as consequências de seus atos e a busca por recomeçar.

As Five

Derivada da premiada temporada “Malhação: Viva a Diferença”, a série reencontra as cinco amigas protagonistas na vida adulta. A produção aborda com sensibilidade e humor os dilemas da transição para a maturidade, como carreira, relacionamentos e amizade na cidade de São Paulo.

Arcanjo Renegado

Para os fãs de ação, esta é uma escolha certeira. A série mergulha no universo de uma força de elite da polícia do Rio de Janeiro, com cenas de tirar o fôlego e um enredo que questiona os limites entre o certo e o errado no combate ao crime.

Desalma

Thriller sobrenatural que se passa em uma cidade fictícia no sul do Brasil, colonizada por ucranianos. A trama mistura suspense, folclore e drama familiar quando uma antiga tradição pagã é revivida, trazendo à tona segredos sombrios do passado.

O Caso Evandro

Baseada no podcast de sucesso, a série documental investiga o desaparecimento de um menino no Paraná, em 1992. O trabalho jornalístico minucioso revela reviravoltas impressionantes e falhas no sistema judiciário, sendo uma produção obrigatória para quem gosta do gênero true crime.

Rensga Hits!

Com muito bom humor e música, a série explora os bastidores do universo sertanejo em Goiânia. A história segue uma jovem compositora que sonha com o sucesso e precisa navegar em um mercado competitivo, cheio de rivalidades e paixões.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.