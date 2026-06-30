Crunchyroll 2026: 5 animes que vão dominar sua vida
Enquanto Jujutsu Kaisen segue seu reinado, descubra qual anime vai roubar horas da sua noite sem você nem perceber
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Navegar pelo vasto catálogo da Crunchyroll em 2026 pode ser uma tarefa desafiadora, com novas temporadas e continuações de peso disputando a atenção. A plataforma se tornou o principal destino para fãs de animação japonesa no Brasil, e para facilitar sua próxima maratona, selecionamos cinco animes que continuam em alta e são sucesso de público e crítica, considerando os grandes lançamentos do ano.
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Jujutsu Kaisen
A história acompanha Yuji Itadori, um estudante com força física fora do comum que, para salvar seus amigos, acaba se tornando o hospedeiro de uma poderosa maldição. A partir daí, ele ingressa em uma escola de feiticeiros para aprender a controlar seus novos poderes e combater as forças do mal que assombram o mundo.
Com cenas de ação espetaculares e uma trama de fantasia sombria bem construída, "Jujutsu Kaisen" se consolidou como um fenômeno global. Em 2026, a série ganhou sua terceira temporada focada no arco 'Culling Game', mantendo-se entre os animes mais comentados da plataforma e garantindo uma experiência viciante do início ao fim.
Spy x Family
Para cumprir uma missão crucial, o espião de elite conhecido como Twilight precisa montar uma família de fachada. O que ele não sabe é que a esposa que arranjou é uma assassina profissional e a filha que adotou é uma telepata. Nenhum deles conhece o segredo do outro, gerando situações hilárias e repletas de ação.
O grande trunfo de "Spy x Family", que já conta com múltiplas temporadas de sucesso, é o equilíbrio perfeito entre comédia, espionagem e momentos genuinamente emocionantes. A dinâmica da família Forger é tão cativante que a série continua conquistando facilmente até mesmo quem não costuma assistir a animes.
Chainsaw Man
Em um mundo onde demônios nascem dos medos humanos, conhecemos Denji, um jovem que vive na miséria e caça essas criaturas para pagar uma dívida. Após ser traído, ele se funde com seu cão-demônio, Pochita, e renasce como o Chainsaw Man, um híbrido com motosserras no lugar da cabeça e dos braços.
A primeira temporada se destacou pela abordagem visceral, animação cinematográfica e uma história que desafia as convenções do gênero. Mesmo anos após sua estreia, continua sendo uma escolha ideal para quem busca algo diferente, imprevisível e surpreendentemente profundo.
Kaiju No. 8
No Japão, monstros gigantes conhecidos como "kaijus" atacam a população regularmente. Kafka Hibino é um homem de 32 anos que trabalha limpando os destroços deixados pelas batalhas. Descontente com sua vida, ele sonha em se juntar às Forças de Defesa, mas um incidente o transforma em um kaiju com consciência humana.
Com seu anime lançado em 2024, "Kaiju No. 8" continua a entregar tudo o que promete: lutas de monstros em escala épica, humor bem dosado e um protagonista com quem é fácil se identificar. A série se mantém como a dose certa de adrenalina e diversão na plataforma.
Frieren e a Jornada Para o Além
Após derrotar o Rei Demônio, um grupo de heróis se despede, mas para a maga elfa Frieren, que tem uma vida quase imortal, a jornada está apenas começando. Décadas depois, ao ver seus antigos companheiros envelhecerem e morrerem, ela parte em uma nova aventura para entender melhor os seres humanos e o significado das memórias que compartilharam.
A série é aclamada por sua narrativa melancólica e reflexiva. A segunda temporada, estreada em janeiro de 2026, aprofunda ainda mais a jornada emocional da protagonista e reafirmou o status da obra como uma das melhores produções de fantasia da atualidade, oferecendo uma exploração tocante sobre o tempo e a perda.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.