Séries para assistir se você é fã e vai sentir falta de The Boys

A notícia de que a quinta temporada será a última de “The Boys” deixou muitos fãs em contagem regressiva para o adeus. A série do Prime Video, que conquistou o público com sua mistura de super-heróis corruptos, humor ácido e violência explícita, deixará um vazio no catálogo dos streamings. A boa notícia é que existem outras produções que exploram temas parecidos e podem preencher esse espaço.

Se você busca uma alternativa com a mesma dose de críticas sociais e cenas de ação impactantes, confira algumas séries que seguem uma linha semelhante e prometem prender sua atenção.

Invencível

Disponível no Prime Video, esta animação para adultos baseada nos quadrinhos de Robert Kirkman (o mesmo criador de “The Walking Dead”) é uma escolha certeira. A trama acompanha Mark Grayson, um adolescente que descobre seus superpoderes e começa a treinar com seu pai, o poderoso Omni-Man. O que parece uma história clássica de super-herói logo se transforma em um pesadelo.

Com duas temporadas lançadas e uma terceira a caminho, “Invencível” desconstrói o mito do herói de forma brutal, com reviravoltas chocantes e um nível de violência gráfica que surpreende. A complexidade moral dos personagens e as consequências de seus atos são temas centrais, assim como em “The Boys”.

Preacher

Criada a partir dos quadrinhos de Garth Ennis, o mesmo autor por trás de “The Boys”, esta série já entrega o que os fãs esperam: irreverência, personagens bizarros e muita polêmica. Concluída após quatro temporadas, a produção está disponível no Prime Video e segue Jesse Custer, um pastor de uma pequena cidade que é possuído por uma entidade sobrenatural que lhe dá um poder extraordinário.

Ao lado de sua ex-namorada Tulip e um vampiro irlandês chamado Cassidy, ele parte em uma jornada para encontrar Deus. A série combina o sobrenatural com humor negro e cenas de ação surreais, mantendo o tom anárquico característico de seu criador.

Patrulha do Destino

Imagine um grupo de pessoas que ganharam superpoderes após acidentes terríveis e vivem isoladas do mundo. Essa é a premissa de “Patrulha do Destino” (Doom Patrol), disponível na Max. Finalizada com quatro temporadas, a série foca nos traumas e dramas de seus personagens, que são vistos mais como párias do que como heróis.

Apesar do tom melancólico, a produção se destaca pelo humor surreal e por abraçar o lado mais estranho dos quadrinhos. É uma ótima opção para quem gosta da dinâmica de equipe disfuncional e das críticas ao conceito tradicional de heroísmo.

Peacemaker

Disponível na Max, esta série é derivada do filme “O Esquadrão Suicida” e foca no personagem Pacificador, um anti-herói que acredita na paz a qualquer custo — não importa quantas pessoas ele precise matar para alcançá-la. Criada por James Gunn, a produção explora o passado do personagem e o coloca em uma nova missão para salvar o mundo.

Com uma primeira temporada aclamada e uma segunda em desenvolvimento, “Peacemaker” equilibra comédia, drama e cenas de ação criativas. O protagonista, que poderia ser apenas um vilão caricato, ganha camadas e desenvolvimento, lembrando a complexidade de personagens como o Capitão Pátria.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.