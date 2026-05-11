Além de One Piece: 5 mangás que são fenômenos e você precisa conhecer

O sucesso de “One Piece” movimenta a internet a cada novo capítulo, e não é para menos. A jornada de Luffy em busca do maior tesouro do mundo cativou uma legião de fãs. Mas o universo dos mangás, os quadrinhos japoneses, é vasto e repleto de outras obras que também se tornaram fenômenos globais.

Se você acompanha a saga dos Piratas do Chapéu de Palha e quer explorar novas aventuras, existem títulos com tramas igualmente envolventes que estão fazendo história. Confira cinco mangás que se tornaram um verdadeiro sucesso e merecem sua atenção.

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“Jujutsu Kaisen”

Este foi um dos maiores fenômenos dos últimos anos e continua extremamente relevante. A história acompanha Yuji Itadori, um estudante que acaba se envolvendo com o mundo dos Feiticeiros Jujutsu após engolir um objeto amaldiçoado. Ele passa a lutar contra maldições para proteger a humanidade, em um enredo cheio de ação, personagens carismáticos e um sistema de poder muito criativo. O mangá original foi concluído em 2024, mas a franquia segue forte com o anime em sua terceira temporada.

“Chainsaw Man”

Com uma proposta sombria e um humor ácido, este mangá conquistou o público rapidamente. A trama segue Denji, um jovem que se funde com seu demônio de estimação e se torna o Homem-Motosserra. Ele começa a trabalhar para o governo caçando outros demônios. A obra é conhecida por suas cenas de ação intensas e reviravoltas chocantes.

“Spy x Family”

Para quem busca algo mais leve, mas sem abrir mão da ação, esta é a escolha ideal. O mangá mistura espionagem e comédia ao contar a história de um espião que precisa formar uma família falsa para cumprir uma missão. O que ele não sabe é que sua “esposa” é uma assassina profissional e sua “filha” é uma telepata, gerando situações hilárias e comoventes.

“Kagurabachi”

Este título se tornou um sucesso viral logo após seu lançamento. A história de Chihiro Rokuhira, um jovem que busca vingança pela morte de seu pai, um famoso ferreiro de katanas, chamou a atenção por sua arte estilosa e cenas de luta dinâmicas. O mangá rapidamente ganhou popularidade mundial ? é visto como uma das grandes promessas da nova geração.

“Berserk”

Considerado uma obra-prima do gênero de fantasia sombria, “Berserk” é um clássico indispensável. A história acompanha a jornada de Guts, um mercenário em busca de vingança em um mundo medieval brutal e cheio de demônios. O mangá é aclamado por sua arte detalhada, narrativa complexa e a profundidade de seus personagens.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.