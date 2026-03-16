Crunchyroll foca no fã brasileiro diante de mudanças legais, diz executivo

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.

O mercado de animação japonesa deixou de ser um nicho para se tornar um pilar estratégico do entretenimento global em 2026. A consolidação do consumo de animes no Brasil reflete um fenômeno cultural em que produções como Demon Slayer quebram recordes históricos de bilheteria nos cinemas nacionais.

Esse crescimento atrai a atenção de reguladores, colocando em pauta o avanço da nova legislação de streaming no Brasil por meio do PL 8889/2017. O projeto propõe novas taxas que podem impactar diretamente as plataformas e o modelo de negócio atual.

Esse foi o tema do episódio desta semana no podcast Glitch Clube, apresentado por Leo Lima, com participação de Raul Gonzalez Bernal. O executivo da Crunchyroll discutiu como a empresa monitora a possibilidade de aumento no preço da assinatura de streaming caso a taxa avance.

A prioridade declarada é manter o acesso facilitado para que o fandom continue consumindo os conteúdos de forma oficial e democrática. O debate ressaltou a importância de ouvir a audiência brasileira para definir as próximas etapas da operação local.

A estratégia de hiperlocalização da Crunchyroll Brasil busca fortalecer o vínculo com o público por meio de redes sociais exclusivas e dublagens. O aumento do consumo de animes pelo público feminino foi identificado como uma tendência relevante que molda o catálogo da plataforma recentemente. Além disso, a integração com eventos como a CCXP e o carnaval demonstra o desejo de inserir a marca na cultura popular brasileira. O foco em produções coreanas e grandes lançamentos para o cinema também fazem parte do planejamento de expansão regional.

Conheça o Glitch Clube

O Glitch Clube é um podcast que mistura informação e entretenimento em bate-papos sobre tecnologia, games, cultura pop e inovação. O programa busca aproximar o público das transformações do mundo digital e das histórias por trás dos criadores. Os episódios estão disponíveis no canal do YouTube do Portal Uai e no Spotify, com conteúdos extras no Instagram oficial.

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