Entenda o que é a TV 3.0 e como ela muda a forma de assistir televisão

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.

O Brasil inicia oficialmente o "Ano Zero" da TV 3.0, tecnologia que promete unificar a TV aberta e a internet. No episódio exclusivo do podcast Glitch Clube, do Jornal Estado de Minas, Paulo Henrique Castro e Luana Bravo, lideranças da SET, revelaram que o país já realiza testes avançados com sinal 4K no Rio de Janeiro e em São Paulo. A grande estreia para o público geral está prevista para a Copa do Mundo, trazendo uma experiência de imagem e som nunca antes vista em sinal gratuito.

Personalização e o fim dos números

A principal mudança para o telespectador é a substituição dos números de canais por um "mosaico de aplicativos". Você poderá reorganizar suas emissoras favoritas como faz no celular. Além disso, a interatividade será plena: em jogos de futebol, será possível escolher câmeras exclusivas ou aumentar apenas o som de uma torcida. A publicidade também muda. Graças à segmentação de dados, os anúncios serão personalizados por perfil, oferecendo produtos de real interesse para quem assiste.

Aparelhos e infraestrutura

Para acessar essa revolução, o público precisará de novos conversores ou televisores com o selo DTV+. Paulo Henrique Castro explicou que a tecnologia usa o sistema MIMO (múltiplas antenas), garantindo recepção estável mesmo em áreas de sombra. O projeto, discutido no encontro SET Sudeste 2026 em Belo Horizonte, reforça o papel da TV aberta como um meio regulamentado e seguro contra fake news, agora com a potência do mundo digital.

Conheça o Glitch Clube

O Glitch Clube é um podcast que mistura informação e entretenimento em bate-papos sobre tecnologia, games, cultura pop e inovação. O programa busca aproximar o público das transformações do mundo digital e das histórias por trás dos criadores. Os episódios estão disponíveis no canal do YouTube do Portal Uai e no Spotify, com conteúdos extras no Instagram oficial.

