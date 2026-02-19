EA SPORTS FC 26 tem versão gratuita liberada ao público

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.

A EA SPORTS FC 26 liberou o Showcase, versão gratuita de prévia do novo título. A experiência já está disponível online e exige Conta EA, além de conexão constante com a internet.

O Showcase funciona como amostra jogável do jogo completo. Oferece modos em rotação, partidas rápidas e eventos especiais. O objetivo é ampliar o acesso antes da compra.

Entre os destaques está o futebol 5x5 com Eventos Ao Vivo do modo Clubs. Jogadores podem criar atletas e disputar partidas dinâmicas. O modo Jogo Rápido inclui clubes europeus licenciados.

A seleção contempla times da França, Alemanha, Inglaterra e Itália. Também há equipes femininas da Inglaterra e da Alemanha.

Entre os clubes disponíveis estão Real Madrid, Atlético de Madrid, Manchester City, Tottenham Hotspur e AS Roma. A lista pode variar conforme a rotação de conteúdo e região.

Quem optar pelo upgrade para o jogo completo poderá manter o progresso. A transferência exige compra na mesma plataforma e uso da mesma Conta EA.

A iniciativa posiciona o título como alternativa ao eFootball, principal concorrente no modelo gratuito. No jogo da Konami, o download é permanente e a monetização ocorre dentro do próprio game, com compras de elencos, pacotes e conteúdos adicionais.

No caso do FC 26, o acesso gratuito funciona como etapa de teste. O jogador pode experimentar modos selecionados e, se quiser a experiência completa, adquirir o título integral, como ocorre tradicionalmente na franquia. O progresso acumulado no Showcase é mantido após a compra.

A estratégia amplia o alcance do título a um público mais amplo. O Showcase funciona como porta de entrada para novos jogadores e para quem ainda avalia a compra.

