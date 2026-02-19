'Backup físico garante recuperação rápida de arquivos', diz especialista

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.

O avanço da digitalização ampliou rapidamente o volume de dados gerados por pequenas e médias empresas no Brasil. Backups de sistemas comerciais, imagens de segurança em alta resolução, cadastros de clientes e arquivos produzidos por ferramentas de inteligência artificial passaram a exigir maior capacidade de armazenamento.

Esse crescimento pressiona a infraestrutura digital das empresas. Entre os impactos mais comuns estão falhas em servidores de e-mail, lentidão no acesso a arquivos hospedados na nuvem e aumento recorrente dos custos com armazenamento on-line. Sem uma estrutura adequada, limitações de conexão podem comprometer diretamente a continuidade das operações.

A dependência exclusiva da nuvem pode ampliar vulnerabilidades operacionais nas empresas. Além da lentidão eventual, especialistas apontam a ausência de redundância como um dos principais riscos. Instabilidades no provedor ou falhas na conexão à internet podem interromper completamente o acesso a sistemas e arquivos corporativos quando não há cópias locais disponíveis.

Segundo Iuri Santos, gerente de Tecnologia da Kingston Technology no Brasil, o planejamento de infraestrutura deve priorizar o controle direto sobre os dados empresariais: “A nuvem é parte essencial da infraestrutura moderna, mas não deve atuar sozinha. O armazenamento local garante continuidade das operações mesmo diante de falhas externas e oferece maior previsibilidade e rapidez no acesso às informações”, afirma.

Segurança digital

A adoção de modelos híbridos de armazenamento tem se consolidado como alternativa para ampliar a segurança de dados nas pequenas e médias empresas. O uso de cópias locais permite aplicar o chamado air-gapping, prática que mantém backups desconectados da rede e reduz a exposição a ataques de ransomware.

Quando armazenados em servidores próprios ou dispositivos físicos, como HDs ou SSDs externos, os dados podem ser isolados da internet. Isso impede o acesso remoto de criminosos digitais durante invasões ou tentativas de sequestro de informações.

De acordo com Iuri, no Brasil, a redundância local funciona como camada essencial de segurança: “Nenhuma proteção on-line é totalmente infalível. Manter cópias físicas em diferentes dispositivos e locais garante recuperação rápida caso o ambiente digital seja comprometido”, afirma.

Quando o backup local se torna necessário

Na prática, o armazenamento local se torna essencial quando:

Empresas que realizam backups diários de sistemas financeiros ou comerciais



Negócios que armazenam imagens de câmeras de segurança em alta resolução



Equipes que trabalham com arquivos pesados, como vídeos ou projetos gráficos



Operações que dependem de acesso constante a bancos de dados internos



Empresas localizadas em regiões com instabilidade de conexão à internet



Negócios que precisam de recuperação rápida após ataques cibernéticos



Nesses casos, manter cópias locais reduz o risco de paralisação e acelera a retomada das atividades em situações críticas.

Otimização da produtividade

Além da segurança, o armazenamento local também influencia o desempenho das operações empresariais. O acesso direto aos arquivos por meio do hardware interno reduz a dependência de transferências pela internet e diminui o tempo necessário para abrir ou processar grandes volumes de dados.

Especialistas da Kingston Technology apontam que a execução de tarefas diretamente em dispositivos locais pode acelerar rotinas internas e reduzir gargalos causados por oscilações de conexão, especialmente em ambientes que lidam com arquivos pesados e backups frequentes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A maior velocidade de acesso contribui para ganhos de produtividade e facilita o monitoramento contínuo da integridade das informações. Segundo a empresa, o equilíbrio entre a flexibilidade da nuvem e a estabilidade do armazenamento local permite que os dados corporativos permaneçam disponíveis, protegidos e prontos para recuperação sempre que necessário.