Armazenamento de dados

'Backup físico garante recuperação rápida de arquivos', diz especialista

Crescimento do volume de dados e custos da nuvem levam PMEs a adotar armazenamento local como estratégia para garantir acesso rápido e continuidade operacional

Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.
19/02/2026 18:23

Pequenas empresas reforçam armazenamento local para reduzir custos com nuvem e garantir acesso rápido aos dados
Pequenas empresas reforçam armazenamento local para reduzir custos com nuvem e garantir acesso rápido aos dados crédito: Pexels/Reprodução

O avanço da digitalização ampliou rapidamente o volume de dados gerados por pequenas e médias empresas no Brasil. Backups de sistemas comerciais, imagens de segurança em alta resolução, cadastros de clientes e arquivos produzidos por ferramentas de inteligência artificial passaram a exigir maior capacidade de armazenamento.

Esse crescimento pressiona a infraestrutura digital das empresas. Entre os impactos mais comuns estão falhas em servidores de e-mail, lentidão no acesso a arquivos hospedados na nuvem e aumento recorrente dos custos com armazenamento on-line. Sem uma estrutura adequada, limitações de conexão podem comprometer diretamente a continuidade das operações.

A dependência exclusiva da nuvem pode ampliar vulnerabilidades operacionais nas empresas. Além da lentidão eventual, especialistas apontam a ausência de redundância como um dos principais riscos. Instabilidades no provedor ou falhas na conexão à internet podem interromper completamente o acesso a sistemas e arquivos corporativos quando não há cópias locais disponíveis.

Segundo Iuri Santos, gerente de Tecnologia da Kingston Technology no Brasil, o planejamento de infraestrutura deve priorizar o controle direto sobre os dados empresariais: “A nuvem é parte essencial da infraestrutura moderna, mas não deve atuar sozinha. O armazenamento local garante continuidade das operações mesmo diante de falhas externas e oferece maior previsibilidade e rapidez no acesso às informações”, afirma.

Segurança digital

A adoção de modelos híbridos de armazenamento tem se consolidado como alternativa para ampliar a segurança de dados nas pequenas e médias empresas. O uso de cópias locais permite aplicar o chamado air-gapping, prática que mantém backups desconectados da rede e reduz a exposição a ataques de ransomware.

Quando armazenados em servidores próprios ou dispositivos físicos, como HDs ou SSDs externos, os dados podem ser isolados da internet. Isso impede o acesso remoto de criminosos digitais durante invasões ou tentativas de sequestro de informações.

De acordo com Iuri, no Brasil, a redundância local funciona como camada essencial de segurança: “Nenhuma proteção on-line é totalmente infalível. Manter cópias físicas em diferentes dispositivos e locais garante recuperação rápida caso o ambiente digital seja comprometido”, afirma.

Quando o backup local se torna necessário

Na prática, o armazenamento local se torna essencial quando:

  • Empresas que realizam backups diários de sistemas financeiros ou comerciais

  • Negócios que armazenam imagens de câmeras de segurança em alta resolução

  • Equipes que trabalham com arquivos pesados, como vídeos ou projetos gráficos

  • Operações que dependem de acesso constante a bancos de dados internos

  • Empresas localizadas em regiões com instabilidade de conexão à internet

  • Negócios que precisam de recuperação rápida após ataques cibernéticos

Nesses casos, manter cópias locais reduz o risco de paralisação e acelera a retomada das atividades em situações críticas.

Otimização da produtividade

Além da segurança, o armazenamento local também influencia o desempenho das operações empresariais. O acesso direto aos arquivos por meio do hardware interno reduz a dependência de transferências pela internet e diminui o tempo necessário para abrir ou processar grandes volumes de dados.

Especialistas da Kingston Technology apontam que a execução de tarefas diretamente em dispositivos locais pode acelerar rotinas internas e reduzir gargalos causados por oscilações de conexão, especialmente em ambientes que lidam com arquivos pesados e backups frequentes.

A maior velocidade de acesso contribui para ganhos de produtividade e facilita o monitoramento contínuo da integridade das informações. Segundo a empresa, o equilíbrio entre a flexibilidade da nuvem e a estabilidade do armazenamento local permite que os dados corporativos permaneçam disponíveis, protegidos e prontos para recuperação sempre que necessário.

