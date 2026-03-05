Novo Xbox "Project Helix" promete rodar jogos de PC e console

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.

A Microsoft revelou nesta quinta-feira (05/03) o “Project Helix”, codinome do console da próxima geração da linha Xbox. O anúncio foi feito nas redes sociais da marca, acompanhado por um teaser com a logomarca do novo sistema.

The next generation of Xbox console: Project Helix pic.twitter.com/YQUrCgCb9J — Xbox (@Xbox) March 5, 2026

A informação foi reforçada pela nova CEO da Microsoft Gaming, Asha Sharma, que comentou o projeto em publicação no X. Segundo a executiva, o novo hardware será projetado para integrar diferentes ecossistemas de jogos: “Ótimo começo de manhã com a equipe Xbox, onde conversamos sobre nosso compromisso com o retorno do Xbox, incluindo o Project Helix, o codinome do nosso console de próxima geração.”

A executiva também indicou que o foco do novo dispositivo terá desempenho e integração com jogos de PC: “O Project Helix será líder em desempenho e permitirá jogar seus jogos de Xbox e PC.”

Great start to the morning with Team Xbox, where we talked about our commitment to the return of Xbox including Project Helix, the code name for our next generation console.



Project Helix will lead in performance and play your Xbox and PC games. Looking forward to chatting about… pic.twitter.com/Xx5rpVnAZI — Asha (@asha_shar) March 5, 2026

Relatos recentes do setor indicam que o sistema poderá ter suporte ao Windows, permitindo acesso a bibliotecas de PC como Steam. A proposta pode representar uma evolução do conceito já explorado no ROG Xbox Ally, PC portátil desenvolvido em parceria com a ASUS para rodar jogos de PC. A expectativa é que o novo console também mantenha compatibilidade com jogos das gerações anteriores da plataforma.

A atual geração do console da Microsoft é representada pela linha Xbox Series, formada pelos modelos Series S e Series X. A empresa também ampliou sua presença no mercado com iniciativas fora do formato tradicional de console. Em parceria com a ASUS, lançou o PC portátil ROG Xbox Ally, dispositivo voltado para jogos que segue a proposta de aparelhos como o Steam Deck.

No Brasil, o cenário recente da marca também passou por mudanças. No início de 2025, a Microsoft reduziu drasticamente a distribuição oficial do Xbox Series X no país. O movimento levou à escassez do modelo premium nas grandes varejistas e à alta de preços no mercado de revenda.

O Xbox Series S, apesar de um aumento significativo em seu preço, segue sendo comercializado normalmente. A empresa nega que haja planos de encerrar a marca no país e afirma que sua estratégia passa cada vez mais por serviços digitais, como o Game Pass e o jogo em nuvem.

Parte da comunidade reagiu com frustração a decisões recentes. O preço do Xbox Game Pass também foi reajustado de forma significativa no Brasil, com o plano Ultimate passando de R$ 59,90 para R$ 129,90. O aumento gerou críticas entre jogadores e ampliou o debate sobre o futuro do ecossistema Xbox no mercado brasileiro.



