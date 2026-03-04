Chip de iPhone no MacBook Neo: o que isso muda na prática para você

Com o processador originalmente criado para o IPhone, o novo lançamento da Apple, MacBook Neo, busca oferecer mudanças. Com o objetivo de oferecer um computador mais acessível, com preço inicial de US$ 599, uma bateria que dura muito mais e um desempenho ágil para as tarefas do dia a dia, a ideia é levar a eficiência dos celulares para os notebooks.

A principal vantagem é a autonomia de até 16 horas, pois os chips de smartphones são projetados para consumir o mínimo de energia, e, devido a isso, o MacBook Neo consegue funcionar por horas a fio longe da tomada. Para quem trabalha em movimento, estudantes que levam o aparelho para a faculdade ou qualquer pessoa que não queira se preocupar com o carregador, torna-se uma opção ideal.

Outro benefício é que o sistema tende a iniciar mais rápido, e os aplicativos abrem de forma quase instantânea, de maneira semelhante ao que acontece em um celular. Para acessar a internet, usar editores de texto e planilhas e assistir a vídeos, o desempenho é mais do que suficiente e extremamente fluido.

O que se perde com essa troca?

O processador do iPhone, embora potente, não foi pensado para rodar softwares que exigem muito poder de processamento, como programas de edição de vídeo em alta resolução, modelagem 3D ou compilação de códigos complexos. Para esses usos, os modelos mais caros, como o MacBook Pro, continuam sendo a melhor opção.

A compatibilidade de softwares também pode ser uma questão inicial, visto que alguns programas mais específicos ou antigos podem não funcionar perfeitamente ou rodar de forma mais lenta até que os desenvolvedores lancem atualizações otimizadas para a nova arquitetura.

Em resumo, o MacBook Neo é uma boa escolha para um público amplo, que inclui estudantes e profissionais que dependem de tarefas de escritório, navegação web e consumo de mídia, entregando uma experiência rápida, com bateria para o dia todo e um preço mais acessível. No entanto, quem precisa de uma máquina para trabalhos gráficos ou de engenharia pesados deve avaliar se a potência oferecida será suficiente para suas necessidades.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata