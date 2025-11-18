Assine
'Demon Slayer' é o primeiro filme japonês a superar 100 bilhões de ienes nas bilheterias

18/11/2025 06:16

A mais recente adaptação cinematográfica da franquia de mangás "Demon Slayer" tornou-se o primeiro filme japonês a arrecadar mais de 100 bilhões de ienes (644 milhões de dólares, 3,4 bilhões de reais) em todo o mundo, informaram os distribuidores.

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo Infinito", que narra o confronto de Tanjiro Kamado com demônios e para transformar sua irmã em humana novamente, é parte de uma nova trilogia planejada por seus criadores.

Lançado fora do Japão em agosto, incluindo a América do Norte e sexta-feira passada na China, o filme atraiu 89,17 milhões de espectadores internacionalmente, informaram as distribuidoras Aniplex e Toho na segunda-feira.

No Japão, o longa-metragem continua ocupando o segundo lugar em receitas, atrás de um filme anterior da série "Demon Slayer", um grande sucesso durante a pandemia de covid-19, superando também "A Viagem de Chihiro" (2001) do Studio Ghibli.

Originalmente escrito por Koyoharu Gotouge e depois animado pelo estúdio Ufotable, "Demon Slayer" é frequentemente elogiado por estabelecer um novo padrão na cinematografia de animes.

O mangá original também o diferencia de outros gigantes japoneses como "One Piece", que tem mais de 100 volumes, em comparação com os 23 de "Demon Slayer".

