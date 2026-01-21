Assine
Paulo Ricardo aproveita dia de praia com filho e esposa no Rio

Redação Flipar
  • <p>O cantor caminhou pela areia com o filho e tomou sol com a companheira, com quem se relaciona desde 2018. Além disso, se aventurou, pegando “jacarés” nas ondas.</p>

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>O ex-vocalista do RPM, aliás, comemorou 40 anos de carreira com a turnê “XL”, que começou em junho de 2025 e segue com shows previstos até março de 2026.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @isabellapinheiro
  • <p>O nome da turnê faz referência ao número 40 em algarismos romanos e também ao conceito de “extra-large”, simbolizando a grandiosidade do espetáculo.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @isabellapinheiro
  • <p>A turnê percorre diversas cidades do Brasil e apresenta um repertório que inclui sucessos, faixas menos conhecidas, trilhas de novelas e homenagens visuais.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @isabellapinheiro
  • <p>A seleção das músicas foi feita com o auxílio dos fãs, por meio de enquetes nas redes sociais, permitindo que o público influenciasse diretamente o setlist.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @isabellapinheiro
  • <p>Durante a apresentação de estreia, Paulo Ricardo interpretou “A Cruz e a Espada” em um dueto virtual com Renato Russo, utilizando tecnologia para projetar a imagem do saudoso líder da Legião Urbana no telão.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @isabellapinheiro
  • <p>Paulo Ricardo Oliveira Nery de Medeiros nasceu no Rio de Janeiro em 23 de setembro de 1962. Filho de um militar e uma professora, sua infância foi marcada por mudanças frequentes de cidade devido à profissão do pai.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @isabellapinheiro
  • <p>Em 1977, já em São Paulo, formou sua primeira banda, a Prisma, e iniciou a faculdade de jornalismo, que não concluiu. Em seguida, mudou-se para Londres, onde trabalhou como jornalista e escreveu sobre música europeia para a revista “Som Três”.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @isabellapinheiro
  • <p>Nos anos 1980, retornou ao Brasil e fundou a banda Aura com o tecladista Luiz Schiavon. Apesar de nÃ£o alcanÃ§ar grande sucesso, essa parceria foi fundamental para a formaÃ§Ã£o do RPM, grupo que foi um dos principais do rock brasileiro.</p>

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • <p>Em 1983, com Schiavon, Fernando Deluqui e Paulo P.A. Pagni, criou o RPM, que estourou com o álbum “Revoluções por Minuto”, em 1985, vendendo mais de 600 mil cópias. O sucesso continuou com “Rádio Pirata ao Vivo”, de 1986, com 3,7 milhões de cópias vendidas.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Em 1989, após a dissolução do RPM, Paulo Ricardo iniciou carreira solo com o álbum homônimo, com hits como “A Um Passo da Eternidade” e “A Fina Poeira do Ar”.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @isabellapinheiro
  • <p>Seguiram-se outros trabalhos, como “Psico Trópico”, “Rock Popular Brasileiro, “O Amor Me Escolheu” e “La Cruz y La Espada”. Em 2005, lançou “Acoustic Live” com a banda PR.5, interpretando sucessos internacionais.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @isabellapinheiro
  • <p>Em 2002, o RPM se reuniu para o álbum “MTV RPM 2002”, que vendeu mais de 300 mil cópias. No entanto, divergências internas levaram à dissolução  novamente no ano seguinte. Em 2011, Paulo Ricardo, Schiavon, Deluqui e Pagni se reuniram para o álbum “Elektra”.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @isabellapinheiro
  • <p>Além da música, Paulo Ricardo atuou em telenovelas como “Pérola Negra”, 1999, “Esperança”, de 2003. Em 2021, deu voz ao personagem Clay no filme de animação “Sing 2”.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @isabellapinheiro
  • <p>O artista também é conhecido por dar voz à música-tema do Big Brother Brasil desde a primeira edição do reality show da Globo, em 2002.</p>

     Foto: Divulgação/Globo
  • <p>Paulo Ricardo foi casado entre 2012 e 2017 com a empresária Gabriela Verdeja Birman. Dessa união, nasceram três filhos: Isabela, Luis Eduardo e Diana. Além disso, é pai de Paola, fruto de outro relacionamento.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @isabellapinheiro
  • <p>Desde 2018, ele mantém um relacionamento com a fotógrafa Isabella Pinheiro. Fora da música, Paulo Ricardo é torcedor do Fluminense, clube pelo qual demonstra grande paixão.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @isabellapinheiro
