Linkin Park lança álbum ao vivo de show no Brasil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Linkin Park lançou nessa sexta-feira (25/9) o álbum ao vivo “Unshatter Film Soundtrack (Live in São Paulo)”. O projeto, distribuído pela Warner Music Brasil, reúne 20 faixas gravadas durante os shows da banda no Allianz Parque, em São Paulo, em novembro de 2024.

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O repertório captura um momento decisivo na história do grupo, que celebrava o lançamento de seu álbum de reunião, “From Zero”, e iniciava sua maior turnê.

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O lançamento ocorre após a participação da banda no programa “America’s Got Talent”. Na ocasião, o Linkin Park se apresentou com a jovem tailandesa Nene Royal, fã declarada do grupo, em uma performance de “The Emptiness Machine” que culminou com a vitória da artista no programa.

Junto com o álbum, a banda também divulgou um vídeo da apresentação de “Waiting for the end (Live in São Paulo)”. O registro mostra a transformação do estádio e a sintonia entre Mike Shinoda e Emily Armstrong em um de seus primeiros shows juntos.

Trilha de documentário

O álbum ao vivo serve como trilha sonora oficial de “LINKIN PARK: UNSHATTER”, documentário dirigido pelo integrante Joe Hahn, que chega aos cinemas em 30 de setembro. O filme acompanha a trajetória dos músicos diante de perdas e reinvenção criativa até a era “From Zero”.

Os shows no Brasil, realizados em 15 de novembro para um público de 55 mil pessoas, ocupam um lugar central no documentário. Mixado por Neal Avron, o disco apresenta as primeiras versões oficiais ao vivo de músicas recentes e do repertório clássico com a vocalista Emily Armstrong e o baterista Colin Brittain.

O álbum “From Zero” recebeu duas indicações ao GRAMMY®: Melhor Álbum de Rock e Melhor Performance de Rock por “The Emptiness Machine”. A obra consolidou o Linkin Park como a única banda de rock a ultrapassar 2 bilhões de streams anuais em 2024.

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“UNSHATTER acompanha um momento muito específico da história do LINKIN PARK e documenta um caminho marcado por perdas, incertezas, amizade e reinvenção”, afirma Joe Hahn.