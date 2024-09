Jaime Bennington, filho de Chester Bennington (1976-2017), criticou o retorno do Linkin Park. Por meio do Instagram, ele detonou a escolha de Emily Armstrong como a nova vocalista da banda.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Jaime criticou declarações de um dos fundadores da banda, Mike Shinoda, e falou da ligação da nova integrante com a Cientologia e com Danny Masterson - ator que foi condenado a 30 anos de prisão por estupro.





"Silenciosamente apagou a vida e o legado do meu pai em tempo real, não apenas durante uma entrevista da banda, que deveria tirar dúvidas sobre certos aspectos da história e do futuro do Linkin Park", publicou Jaime Bennington, em um story do Instagram





Grupo anunciou volta aos palcos na última quinta-feira (5), sete anos após a morte do vocalista. O grupo prometeu uma série de novidades aos fãs depois do hiato. Emily é a nova vocalista, enquanto Colin Brittain assume o posto de baterista.





Escolha da nova vocalista foi criticada por fãs. Um dos motivos é a ligação de Emily com a cientologia. Em 2013, a artista esteve na comemoração dos 44 anos da instituição. Ela foi fotografada ao lado de Cedric Bixler-Zavala, músico da banda The Mars Volta.





A cantora também teria uma conexão com o ator Danny Masterson, condenado a 30 anos de prisão por dois casos de estupro. Segundo a revista Forbes, Emily teria ido ao julgamento do astro da série "That 70's Show" em 2020, prestando seu apoio a ele.





Após deixar a cientologia, Cedric apontou a ligação entre Armstrong e Masterson. O músico postou um comunicado em seu Instagram em 2023 e disse que a cantora havia apoiado o ator no julgamento dos casos de violência sexual.