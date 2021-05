Danny Masterson, astro da série 'That '70s Show', vai a julgamento por estupro

O ator e cientologista americano Danny Masterson será julgado por acusações de estupro de três mulheres em sua casa em Hollywood Hills, segundo decisão de uma juíza de Los Angeles nesta sexta-feira (21).



O astro de "That '70s Show" nega as acusações feitas pelas mulheres, que faziam parte da seita sediada na Califórnia, e que disseram não ter apresentado queixas antes por medo de represálias da hierarquia da igreja.



"Achei os três testemunhos confiáveis e que a evidência era suficiente para apoiar as acusações", disse a juíza Charlaine Olmedo, ao determinar que Masterson fosse processado formalmente em 7 de junho e entregasse seu passaporte.



O ator, de 45 anos, teria violentado as mulheres, que tinham na faixa dos 20 anos na época dos fatos, "à força ou por medo" em incidentes separados ocorridos entre 2001 e 2003.



Se for considerado culpado de todas as acusações, ele pode ser condenado a uma pena máxima que varia de 45 anos à prisão perpétua.



Atualmente, está em liberdade após ter pago fiança de 1,3 milhão de dólares.



Masterson ficou famoso com o lançamento em 1998 da comédia retrô "That '70s Show", na qual interpretou o personagem Steven Hyde ao lado dos astros Mila Kunis e Ashton Kutcher.



Ele coprotagonizou, novamente com Kutcher, "The Ranch", na Netflix, mas foi dispensado em 2017 e o programa foi cancelado depois que a polícia de Los Angeles confirmou que investigava múltiplas acusações de estupro contra o ator.



Na ocasião, Masterson disse que as acusações tinham sido promovidas pelo produtor de uma série de TV contra a Cientologia.



Durante a audiência preliminar, seu advogado disse que Masterson teve relações sexuais consensuais com duas das mulheres e que o terceiro suposto estupro nunca aconteceu.



A Igreja da Cientologia, que conta entre seus membros com astros do cinema como Tom Cruise e John Travolta, tem fortes bases em Hollywood e regiões vizinhas de Los Angeles, onde possui múltiplas propriedades.



