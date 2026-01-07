Linkin Park retorna às paradas após final de ‘Stranger things’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O episódio final de “Stranger things” chamou atenção do público não apenas pelo desfecho da história, mas também por uma semelhança que rapidamente viralizou nas redes sociais. O cenário do último capítulo da quinta temporada levou fãs a compararem o cenário do Abismo, dimensão ligada ao vilão Vecna, com a estética do clipe de “In The End”, clássico da banda de rock Linkin Park lançado em 2000.

#strangerthings #milliebobbybrown #popmusic #popculture original sound - that.concert.bible @that.concert.bible Fans of Stranger Things have been comparing a moment from the show’s finale to Linkin Park’s iconic In the End music video, with many noting that the desert-like Abyss looked strikingly familiar and taking to social media to point out its resemblance. @Linkin Park @Millie Bobby Brown #linkinpark

Com cerca de duas horas de duração, o episódio mostrou o confronto decisivo entre Vecna (Jamie Campbell Bower), o Devorador de Mentes e Eleven (Millie Bobby Brown), acompanhada de seus amigos. Durante essas cenas, espectadores atentos perceberam que o ambiente apresentado — marcado por um deserto árido, rochas flutuantes e estruturas em ruínas — remetia diretamente ao universo visual do clipe estrelado pela banda liderada por Mike Shinoda.

As comparações se espalharam rapidamente pelas redes sociais. Internautas passaram a compartilhar montagens e mashups alternando imagens da batalha final da série com trechos do videoclipe de “In the end”, destacando as coincidências estéticas. “Eu sabia que este lugar me parecia familiar”, diz a legenda de várias publicações.

“O Linkin Park andou para que o Vecna pudesse correr”, brincou um perfil. Houve ainda quem dissesse que a banda “previu Stranger Things” duas décadas antes.

A repercussão da comparação não ficou restrita às redes sociais. Lançada em 2000 no álbum de estreia “Hybrid theory”, “In the end” voltou a ganhar força nas plataformas digitais. Impulsionada pelo buzz em torno do final da série, a música subiu 46 posições no ranking global do Spotify, alcançando a 105ª colocação.

O clipe oficial também registrou um aumento expressivo de interesse, com cerca de 400 mil visualizações adicionais em relação ao dia anterior à exibição do episódio final. O Linkin Park retornou às atividades em 2024 após uma pausa de sete anos por conta da morte do vocalista Chester Bennington, em 2017.

Com a cantora Emily Armstrong, o grupo fez shows no Brasil em novembro de 2025 como parte da turnê "From Zero", passando por Curitiba (05/11), São Paulo (08/11) e Brasília (11/11).