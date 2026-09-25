'Bituca, Milton Nascimento para Crianças': musical ganha sessão única em BH

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O premiado musical “Bituca, Milton Nascimento para Crianças” chega a Belo Horizonte para uma sessão única no dia 12 de outubro, Dia das Crianças. A apresentação acontece às 16h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, e inaugura o projeto O Trem Convida.

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A iniciativa celebra os 20 anos da companhia teatral mineira O Trem com uma programação especial voltada para a infância, trazendo à capital mineira reconhecidos trabalhos da cena brasileira. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).

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A venda ocorre na bilheteria do teatro, no site do Palácio das Artes e pela plataforma Sympla. O espetáculo tem classificação livre e contará com intérprete de Libras, sendo viabilizado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

O musical

Inspirado na vida e obra de Milton Nascimento, o espetáculo apresenta ao público infantil, de forma lúdica, temas como adoção, bullying, preconceito racial e a diversidade dos modelos de família. A história acompanha o pequeno Milton, que, ao ficar órfão aos 2 anos, é adotado pelos patrões de sua avó.

Ao se mudar para Minas Gerais, o menino lida com o preconceito de uma sociedade que estranha uma criança negra com pais brancos. Nesse processo, ele encontra na música e nos afetos o caminho para construir sua identidade.

“O musical é um tributo a Milton Nascimento. Nós nos inspiramos em passagens da vida dele, mas também criamos momentos ficcionais para debater temas como adoção, bullying e preconceito racial de maneira lúdica”, explica o diretor Diego Morais.

O roteiro é do dramaturgo e ator Pedro Henrique Lopes. A direção musical, de Guilherme Borges, leva ao palco sucessos como “Coração de Estudante”, “Travessia”, “Canção da América” e “Maria, Maria”.

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O espetáculo já recebeu o Prêmio Botequim Cultural em 2017 nas categorias de Melhor Espetáculo Infantojuvenil, Melhor Direção, Melhor Roteiro e Melhor Atriz Coadjuvante. No mesmo ano, foi reconhecido com o prêmio de Melhor Ator em Papel Protagonista pelo Centro Brasileiro Teatro para a Infância e Juventude.