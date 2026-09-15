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DISPUTA DE FÃS

Homem briga com adolescente por toalha suada de Luan Santana em show

Item usado pelo cantor foi jogado ao público durante apresentações em Rio Preto e causou disputa entre maior de idade e menina de 12 anos

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
15/09/2026 12:05 - atualizado em 15/09/2026 12:11

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Homem briga com adolescente por toalha suada de Luan Santana em show
Alexandre e Nicolly no chão, travando disputa pela toalha de Luan Santana durante show em Rio Preto crédito: Redes sociais

Um vídeo que mostra a disputa por uma toalha jogada por Luan Santana durante um show em Rio Preto (SP), no sábado (12/9), viralizou nas redes sociais. O registro mostra Alexandre Spiller Nascimento, de 18 anos, e a adolescente Nicolly Borges, de 12, no chão, ambos segurando o item usado pelo cantor.

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Alexandre conta que pulou e pegou a toalha no ar, mas caiu com o empurrão de outras pessoas. "A garota do vídeo, a menininha, estava bem mais para frente; ela não agarrou no ar a toalha, só que aproveitou para deitar no chão e veio tentar puxar da minha mão", relatou nas redes sociais.

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A namorada de Alexandre, Lara Fiorezi, confirma a versão. "Ele [Luan] simplesmente parou na nossa frente, secou-se e jogou a toalhinha. A toalhinha veio assim na nossa reta", relembra Lara. Ela acabou ficando com o item após a mãe da adolescente, Fernanda Borges, pedir para a filha soltar.

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Fernanda viajou de São Paulo a Rio Preto para levar a filha, Nicolly, ao show. Ela explica que a adolescente é fã do cantor desde criança e que o nome da filha foi uma homenagem ao artista. "Acredito que ficou chateada por não ter pego mas, se não pegou, vida que segue, né?", comentou a mãe em entrevista ao G1.

Tópicos relacionados:

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