Celebridades e TV
Luan Santana celebra 18 anos de carreira e fala sobre paixão pela música
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Segundo o artista, o projeto nasceu como uma forma de agradecer aos fãs que o acompanham desde o começo da carreira. Luan também destacou a importância de "Meteoro", música responsável por sua projeção nacional. Sobre o sertanejo, o cantor acredita que o gênero continua forte por sua capacidade de se renovar sem perder a essência, especialmente por meio das canções românticas que seguem conquistando diferentes gerações. Foto: Reprodução / Instagram
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Pai da pequena Serena, ele contou que a chegada da filha trouxe uma nova perspectiva para sua vida pessoal e profissional. Luan se casou com Jade Magalhães, influenciadora digital e designer de moda, com quem teve um longo relacionamento. Os dois se conheceram em 2008, durante um show no Mato Grosso, quando o cantor tinha apenas 17 anos. O casal anunciou a chegada da primeira filha, Serena, em julho de 2024, e a menina nasceu no dia 28 de dezembro do mesmo ano. Foto: Reprodução / Instagram
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Conheça mais sobre a trajetória de Luan Santana. Nascido no dia 13 de março de 1991, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ele é um cantor e compositor conhecido por sucessos como "Meteoro", "Te Esperando" e "Acordando o Prédio", e por ser um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira. Foto: Reprodução Instagram
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Desde os três anos de idade, ele já cantava músicas sertanejas. Ao perceber o talento do filho, seu pai deu a ele um violão de presente. Aos 14 anos, por insistência de amigos e familiares, Luan fez sua primeira gravação com um aparelho amador, na cidade de Jaraguari, com a música "Falando Sério". Ele não gostou do resultado e quebrou o CD, mas um amigo guardou uma cópia e a postou no YouTube, e a música viralizou. Foto: Divulgação
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No começo, o cantor usou o nome artístico "Gurizinho", que logo foi abandonado para dar lugar ao seu nome de batismo. Em 2007, lançou seu primeiro álbum de forma independente, intitulado "Tô de Cara". A fama veio em 2009, com o lançamento do DVD "Luan Santana ao Vivo", que incluiu o hit "Meteoro" e fez o cantor estourar no país. O álbum ao vivo ficou no topo dos discos nacionais mais vendidos do ano. Foto: Wikimedia Commons / Prefeitura de Itapevi
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Com apenas 18 anos, Luan já arrastava multidões por todo o Brasil. Em 2009, realizou 300 shows no país, com uma média de 25 apresentações por mês. Com o passar do tempo, ele consolidou sua carreira com hits como "Você Não Sabe o Que É Amor", "Amar Não É Pecado", "Te Esperando", "Cê Topa?", "Escreve Aí", "Acordando o Prédio", "MC Lençol e DJ Travesseiro", "Morena" e "Abalo Emocional". Foto: Wikimedia Commons / amigosdaarte / Foto: Danilo Ferrara
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Em 2022, o cantor criou o projeto "Luan City", que contou com álbum e turnê. O sucesso foi tão grande que gerou uma sequência, o "Luan City 2.0", considerado uma das fases mais bem-sucedidas de sua carreira. Para a gravação do DVD, o cantor ocupou o estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, com mais de 65 mil pessoas. Foto: Divulgação
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Luan Santana também lançou diversas parcerias musicais. Ele gravou com artistas de diferentes estilos, o que ajudou a ampliar seu público para além do sertanejo. Entre as colaborações mais conhecidas estão "Química do Amor" e "Estaca Zero", com Ivete Sangalo, "Fantasma", com Marília Mendonça, "Bailando", com o cantor espanhol Enrique Iglesias, "Meu Menino, Minha Menina", com Belinda, e "Deja Vu", com Ana Castela. Ele também dividiu os vocais com artistas como Sandy, Anitta, Jorge e Mateus, Luísa Foto: Wikimedia Commons / ASCOM - Prefeitura de Votuporanga
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Fazem parte da discografia de Luan outros álbuns e EPs como "Quando Chega a Noite", "1977", "Ao Vivo no Rio", "O Nosso Tempo É Hoje", "Luan Santana Acústico", "Viva ao Vivo em Salvador", "Luan ao Vivo na Lua", "Registro Histórico", "Te Esperando", "The Comeback" e "Confraternização Família Santana - EP 1", entre outros. Foto: Reprodução / Instagram
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Luan também marcou presença na televisão. Em 2018, apresentou as duas primeiras temporadas do programa "Só Toca Top", da Rede Globo, ao lado de Fernanda Souza, atração que durou até 2020. Em 2017, comandou "Canta, Luan", programa do Multishow criado para celebrar os seus 15 anos de carreira. Foto: Divulgação
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O cantor acumulou diversos prêmios ao longo da carreira, com troféus em premiações como Multishow, Melhores do Ano e Capricho Awards, além do Grammy Latino. Também somou bilhões de reproduções nas plataformas de streaming e se tornou um dos artistas brasileiros mais populares das redes sociais. Foto: Reprodução / Instagram