Luan Santana celebra 18 anos de carreira e fala sobre paixão pela música

Pai da pequena Serena, ele contou que a chegada da filha trouxe uma nova perspectiva para sua vida pessoal e profissional. Luan se casou com Jade Magalhães, influenciadora digital e designer de moda, com quem teve um longo relacionamento. Os dois se conheceram em 2008, durante um show no Mato Grosso, quando o cantor tinha apenas 17 anos. O casal anunciou a chegada da primeira filha, Serena, em julho de 2024, e a menina nasceu no dia 28 de dezembro do mesmo ano. Foto: Reprodução / Instagram