The Town 2027 terá Slipknot e Marilyn Manson no line-up

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A banda Slipknot e o cantor Marilyn Manson são as duas primeiras atrações confirmadas para a próxima edição do festival The Town, em 2027. Os artistas se apresentarão no Palco Skyline, o principal do evento, em 4 de setembro de 2027, primeiro dia do festival no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

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O Slipknot será o headliner da noite. Segundo a organização, a apresentação será o único show que a banda fará em um festival durante toda a sua nova turnê mundial, anunciada globalmente nesta segunda-feira (28/9).

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O anúncio fez com que as buscas por '“The Town” disparassem no Google Brasil. Segundo o Google Trends, houve um crescimento de mais de mil por cento nas buscas na última hora.

Zé Ricardo, vice-presidente artístico da Rock World, empresa responsável pelo The Town e Rock in Rio, destacou a importância da atração. Ele mencionou que o grupo está em um momento excelente, com novas máscaras, novo álbum e a entrada de novos membros, como o baterista brasileiro Eloy Casagrande.

A presença do Slipknot marca o retorno do grupo ao Brasil após shows no Rock in Rio em 2011 e 2015. De acordo com Zé Ricardo, foram necessários três meses de negociações para fechar a participação da banda no festival paulista.

A banda anunciou a "Stadium Tour", que começa em Londres em 3 de julho de 2027 e passa pela América do Norte. A turnê encerra com cinco shows na América do Sul, passando por Brasil, Argentina (08/09), Chile (12/09), Peru (14/09) e Colômbia (16/09). Marilyn Manson e Hatebreed se juntarão ao grupo na América do Sul.

Polêmicas com Marilyn Manson

A estreia de Marilyn Manson no The Town é cercada por polêmicas. O vocalista Brian Warner, que usa o nome artístico do grupo, enfrentou acusações de abuso sexual feitas por sua ex-mulher, a atriz Evan Rachel Wood, e outras mulheres. Embora os casos tenham sido encerrados, um deles foi reaberto em janeiro.

Zé Ricardo defendeu a escolha, afirmando que Manson acompanha o Slipknot na turnê. Ele descreveu o artista como controverso, mas talentoso, e ressaltou o fato de ele não ter sido condenado.

The Town em 2027

A terceira edição do The Town acontecerá nos dias 4, 5, 6, 11 e 12 de setembro de 2027, novamente no Autódromo de Interlagos. As datas foram divulgadas em agosto de 2026 após uma reunião entre a Rock World e a Prefeitura de São Paulo.

A organização adiantou que planeja trazer uma força maior de música eletrônica para a próxima edição. Na edição de 2025, o festival recebeu cerca de 500 mil pessoas, gerou 26,3 mil postos de trabalho e movimentou R$ 2,2 bilhões na economia da cidade.

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Informações sobre preços de ingressos e o início das vendas para o The Town 2027 ainda não foram divulgadas.