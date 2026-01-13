Além do Rock in Rio: conheça outros 4 grandes festivais no Brasil

A especulação sobre possíveis atrações como Pearl Jam para a próxima edição do Rock in Rio movimenta o público e aquece o mercado de shows no país. Para quem ama a energia dos grandes eventos, o calendário brasileiro está mais agitado do que nunca, com opções que vão do pop ao rock e celebram tanto a música nacional quanto a internacional.

Seja em São Paulo, que se firmou como a capital dos festivais, ou em outras cidades, a oferta de experiências musicais completas cresceu. Conheça quatro outros grandes eventos que acontecem no Brasil e que valem a pena ficar de olho.

Lollapalooza Brasil

Realizado anualmente em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, o Lollapalooza já se tornou uma tradição no calendário cultural. O festival é conhecido por seus line-ups recheados de estrelas internacionais e grandes nomes da música brasileira, misturando pop, rock, indie e eletrônica em vários palcos simultâneos durante três dias.

The Town

Criado pelos mesmos organizadores do Rock in Rio, o The Town teve sua primeira edição em 2023 e já nasceu gigante. O evento, que acontece a cada dois anos em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, segue uma fórmula parecida com a do seu irmão mais velho: grandes nomes do pop e do rock mundial dividindo espaço com artistas brasileiros consagrados.

João Rock

Um dos mais tradicionais e importantes festivais do interior paulista, o João Rock acontece anualmente em Ribeirão Preto e é uma verdadeira celebração da música nacional. Com foco inicial no rock, o evento expandiu seus horizontes e hoje abraça também o pop, o rap e a MPB, reunindo milhares de pessoas em um único dia de shows.

Coala Festival

Dedicado exclusivamente à música brasileira, o Coala Festival se consolidou como uma plataforma para a diversidade sonora do país. Realizado anualmente em São Paulo, o evento promove encontros inéditos entre artistas de diferentes gerações e estilos, passeando pela MPB, samba, rap e novos ritmos que movimentam a cena contemporânea.

