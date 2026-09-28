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Bruno acredita ter recebido recado sobrenatural de Rick: 'Sem explicação'

Sertanejo conta que aparelho começou a tocar, do nada, música do amigo falecido; ele acredita ter sido um agradecimento do além

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ES
Eduarda Soares
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Eduarda Soares
Repórter
28/09/2026 14:43 - atualizado em 28/09/2026 14:47

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Bruno revela recado sobrenatural que recebeu de Rick: Não tem explicação
Bruno relatou que um rádio de sua casa ligou sozinho e começou a tocar uma música de Rick & Renner crédito: Tupi

Bruno, da dupla com Marrone, relatou um episódio misterioso ocorrido em sua casa durante o luto pela morte de Rick, parceiro musical de Renner. O sertanejo contou em suas redes sociais neste domingo (27/9) que um rádio na cozinha ligou sozinho e começou a tocar uma música de Rick & Renner.

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Segundo o cantor, apenas ele e Gleide estavam no cômodo no momento do ocorrido. Bruno explicou que o aparelho precisa ser acionado de forma manual e que ninguém o tocou. "De repente, o rádio ligou sozinho, sozinho. Estava só eu e a Gleide aqui, e estava tocando uma música do Rick & Renner", detalhou.

O artista lembrou que ele e Marrone fizeram homenagens ao amigo em apresentações recentes. A dupla dedicou quatro shows à memória de Rick, falando sobre sua trajetória e pedindo aplausos do público. "Esse rádio, pra ligar ele, tem que fazer isso aqui, ó. Entendeu? Ele simplesmente ligou sozinho", reforçou Bruno.

Diante do fato, Bruno afirmou não encontrar uma explicação lógica e associou o acontecimento às homenagens prestadas ao amigo. "Agora, isso que aconteceu aqui só pode ter sido um agradecimento dele pra nós, ou alguém me fala alguma coisa, porque não tem como, não tem explicação, declarou.

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Rick morreu aos 59 anos após a queda de um helicóptero na região de Urubici, na Serra Catarinense. A morte foi confirmada na terça-feira (22/9). A dupla Bruno & Marrone publicou uma nota de pesar: "A estrada hoje ficou mais triste Vai com Deus, Rick. Irmão de estrada, de música e de tantos momentos que a gente vai guardar pra sempre no coração."

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Marrone compareceu ao velório do artista, realizado em Sorocaba (SP), na quinta-feira (24). Ao lado de Renner, Rick ficou conhecido por sucessos como :Ela É Demais", "Filha" e "Só Pensando em Você".

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